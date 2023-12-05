Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Kiper Asing yang Berkarier di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Andalan Baru Persib Bandung

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |18:06 WIB
5 Kiper Asing yang Berkarier di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Andalan Baru Persib Bandung
Anthony Pintus merupakan satu dari lima kiper asing di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@pinthus1)
BERIKUT lima kiper asing yang berkarier di Liga 1 2023-2024. Kehadiran mereka menambah seru persaingan di kompetisi teratas Indonesia.

Sejatinya tidak banyak pemain asing yang mengisi posisi penjaga gawang sepanjang sejarah Liga Indonesia. Namun, musim ini, setidaknya ada lima kiper asing yang berkiprah di Liga 1 2023-2024.

Julian Schwarzer

Siapa saja mereka? Berikut ulasan lima kiper asing yang berkarier di Liga 1.

5. Adilson Maringa (Bali United)

Adilson Maringa

Maringa direkrut Bali United jelang Liga 1 2023-2024. Sebelumnya, kiper berpaspor Brasil itu bermain di Arema FC.

4. Julian Schwarzer (Arema FC)

Posisi Maringa kemudian digantikan oleh Schwarzer. Anak mantan penjaga gawang Timnas Australia Mark Schwarzer itu direkrut pada awal musim Liga 1 2023-2024.

3. Anthony Pinthus (PSS Sleman)

Anthony Pinthus

Sama seperti Schwarzer, Pinthus merupakan penggawa Timnas Filipina. Dia baru didatangkan oleh PSS pada awal musim Liga 1 2023-2024.

