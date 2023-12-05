5 Kiper Asing yang Berkarier di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Andalan Baru Persib Bandung

Anthony Pintus merupakan satu dari lima kiper asing di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@pinthus1)

BERIKUT lima kiper asing yang berkarier di Liga 1 2023-2024. Kehadiran mereka menambah seru persaingan di kompetisi teratas Indonesia.

Sejatinya tidak banyak pemain asing yang mengisi posisi penjaga gawang sepanjang sejarah Liga Indonesia. Namun, musim ini, setidaknya ada lima kiper asing yang berkiprah di Liga 1 2023-2024.

Siapa saja mereka? Berikut ulasan lima kiper asing yang berkarier di Liga 1.

5. Adilson Maringa (Bali United)

Maringa direkrut Bali United jelang Liga 1 2023-2024. Sebelumnya, kiper berpaspor Brasil itu bermain di Arema FC.

4. Julian Schwarzer (Arema FC)

Posisi Maringa kemudian digantikan oleh Schwarzer. Anak mantan penjaga gawang Timnas Australia Mark Schwarzer itu direkrut pada awal musim Liga 1 2023-2024.

3. Anthony Pinthus (PSS Sleman)

Sama seperti Schwarzer, Pinthus merupakan penggawa Timnas Filipina. Dia baru didatangkan oleh PSS pada awal musim Liga 1 2023-2024.