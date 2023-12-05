Kisah Miris Persija Jakarta yang Langsung Kehilangan Rekrutan Anyar Gustavo Almeida karena Cedera

Gustavo Almeida langsung cedera pada laga debutnya bersama Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

MIRIS, rekrutan anyar Persija Jakarta Gustavo Almeida langsung cedera di laga debutnya. Seperti diketahui, pada paruh musim Liga 1 2023-2024 Macan Kemayoran – julukan Persija – baru saja mendatangkan Almedia sebagai pemain baru.

Pesepakbola asal Brasil tersebut datang dengan status pinjaman dari Arema FC guna memperbaiki lini depan Persija. Tentunya, Thomas Doll menjatuhkan pilihan pada Almeida karena rekam jejaknya yang bagus selama berseragam Singo Edan – julukan Arema.

Sayangnya, di laga debutnya dengan Persija, Gustavo Almeida justru langsung terkena cedera panjang.

Gustavo Almeida menjalani debut di pekan ke-20 Liga 1 melawan Bhayangkara FC dan langsung diterjunkan sebagai starter. Baru 35 menit merumput, Almeida tampak kesulitan berlari hingga akhirnya Thomas Doll memutuskan untuk menggantinya dengan Aji Kusuma.

Penggantian tersebut dilakukan oleh Doll untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk.

Dikutip dari laman resmi Persija, dr, Ikhsan Eka Putra AIFO K selaku dokter Persija mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 27 tahun tersebut mengalami cedera hamstring dan membutuhkan penanganan dengan fisioterapis dalam beberapa waktu ke depan.