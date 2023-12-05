Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Miris Persija Jakarta yang Langsung Kehilangan Rekrutan Anyar Gustavo Almeida karena Cedera

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |13:33 WIB
Kisah Miris Persija Jakarta yang Langsung Kehilangan Rekrutan Anyar Gustavo Almeida karena Cedera
Gustavo Almeida langsung cedera pada laga debutnya bersama Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

MIRIS, rekrutan anyar Persija Jakarta Gustavo Almeida langsung cedera di laga debutnya. Seperti diketahui, pada paruh musim Liga 1 2023-2024 Macan Kemayoran – julukan Persija – baru saja mendatangkan Almedia sebagai pemain baru.

Pesepakbola asal Brasil tersebut datang dengan status pinjaman dari Arema FC guna memperbaiki lini depan Persija. Tentunya, Thomas Doll menjatuhkan pilihan pada Almeida karena rekam jejaknya yang bagus selama berseragam Singo Edan – julukan Arema.

Gustavo Almeida

Baca Juga:
baca_juga

Sayangnya, di laga debutnya dengan Persija, Gustavo Almeida justru langsung terkena cedera panjang.

Gustavo Almeida menjalani debut di pekan ke-20 Liga 1 melawan Bhayangkara FC dan langsung diterjunkan sebagai starter. Baru 35 menit merumput, Almeida tampak kesulitan berlari hingga akhirnya Thomas Doll memutuskan untuk menggantinya dengan Aji Kusuma.

Penggantian tersebut dilakukan oleh Doll untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk.

Dikutip dari laman resmi Persija, dr, Ikhsan Eka Putra AIFO K selaku dokter Persija mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 27 tahun tersebut mengalami cedera hamstring dan membutuhkan penanganan dengan fisioterapis dalam beberapa waktu ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657269/cerita-liquor-harrison-andoko-yang-pecahkan-rekor-nasional-bersama-timnya-di-sea-games-2025-ojb.webp
Cerita Liquor Harrison Andoko yang Pecahkan Rekor Nasional Bersama Timnya di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/49/3020043/kisah-haru-rezaldi-hehanussa-yang-sempat-kecewa-dan-down-sebelum-bawa-persib-bandung-juara-liga-1-2023-2024-B5ScDejwip.jpg
Kisah Haru Rezaldi Hehanussa yang Sempat Kecewa dan Down Sebelum Bawa Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement