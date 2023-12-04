Kisah Alessandro Del Piero yang Tolak Pinangan Manchester United demi Bantu Juventus Bangkit dari Hukuman Degradasi

KISAH Alessandro Del Piero yang tolak pinangan Manchester United demi bantu Juventus bangkit dari hukuman degradasi akan diulas Okezone. Kisah tersebut diungkapkan oleh mantan pelatih legendaris Setan Merah –julukan Manchester United, yakni Sir Alex Ferguson.

Awalnya, Sir Alex Ferguson diminta oleh dua legenda Manchester United, Ryan Giggs dan Gary Neville, untuk memboyong Alessandro Del Piero ke Olda Trafford. Tepatnya, setelah Del Piero mencetak gol kemenangan Juventus atas Manchester United 1-0 di fase grup Liga Champions 1996-1997.

Setelah mendapat permintaan dari anak buahnya, Alex Ferguson langsung bergerak cepat untuk membujuk Del Piero agar mau merapat ke Manchester United. Namun, legenda Bianconeri –julukan Juventus- itu justru menolak ajakan dari Ferguson.

"Setelah pertandingan melawan Juventus, Ryan Giggs dan Gary Neville meminta saya melakukan segala kemungkinan untuk mengontrak Del Piero ke Man United karena dia telah menghancurkan seluruh pertahanan kami. Jadi saya menghubungi dia, tetapi dia menolak untuk mendengarkan atas usulan saya,” kata Sir Alex Ferguson, mengutip dari akun Twitter @emaxstatman.

Meski ditolak, Alex Ferguson tidak berhenti untuk merayu Del Piero sampai sang pemain incarannya itu membawa Timnas Italia juara Piala Dunia 2006. Saat itu, barulah terjadi skandal pengaturan skor di Liga Italia yang mengancam nasib Juventus terdegradasi ke Serie B.

Meski begitu, upaya Alex Ferguson untuk mendapatkan tanda tangan Del Piero kian berat karena Real Madrid saat itu juga mengincar sang pemain. Tak mau tertikung, Ferguson berupaya keras untuk memaksa Del Piero agar tidak bergabung dengan Los Blancos.