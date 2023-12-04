Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Alessandro Del Piero yang Tolak Pinangan Manchester United demi Bantu Juventus Bangkit dari Hukuman Degradasi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |22:03 WIB
Kisah Alessandro Del Piero yang Tolak Pinangan Manchester United demi Bantu Juventus Bangkit dari Hukuman Degradasi
Alessandro Del Piero akui pernah mendapat tawaran untuk memperkuat Manchester United (Foto: Instagram/Del Piero)
A
A
A

KISAH Alessandro Del Piero yang tolak pinangan Manchester United demi bantu Juventus bangkit dari hukuman degradasi akan diulas Okezone. Kisah tersebut diungkapkan oleh mantan pelatih legendaris Setan Merah –julukan Manchester United, yakni Sir Alex Ferguson.

Awalnya, Sir Alex Ferguson diminta oleh dua legenda Manchester United, Ryan Giggs dan Gary Neville, untuk memboyong Alessandro Del Piero ke Olda Trafford. Tepatnya, setelah Del Piero mencetak gol kemenangan Juventus atas Manchester United 1-0 di fase grup Liga Champions 1996-1997.

Setelah mendapat permintaan dari anak buahnya, Alex Ferguson langsung bergerak cepat untuk membujuk Del Piero agar mau merapat ke Manchester United. Namun, legenda Bianconeri –julukan Juventus- itu justru menolak ajakan dari Ferguson.

"Setelah pertandingan melawan Juventus, Ryan Giggs dan Gary Neville meminta saya melakukan segala kemungkinan untuk mengontrak Del Piero ke Man United karena dia telah menghancurkan seluruh pertahanan kami. Jadi saya menghubungi dia, tetapi dia menolak untuk mendengarkan atas usulan saya,” kata Sir Alex Ferguson, mengutip dari akun Twitter @emaxstatman.

Meski ditolak, Alex Ferguson tidak berhenti untuk merayu Del Piero sampai sang pemain incarannya itu membawa Timnas Italia juara Piala Dunia 2006. Saat itu, barulah terjadi skandal pengaturan skor di Liga Italia yang mengancam nasib Juventus terdegradasi ke Serie B.

Meski begitu, upaya Alex Ferguson untuk mendapatkan tanda tangan Del Piero kian berat karena Real Madrid saat itu juga mengincar sang pemain. Tak mau tertikung, Ferguson berupaya keras untuk memaksa Del Piero agar tidak bergabung dengan Los Blancos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190168/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_mau_main_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-HqoO_large.jpg
Penyebab Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189999/shin_tae_yong_selalu_senang_saat_kembali_ke_indonesia-n5LC_large.jpg
Shin Tae-yong Selalu Senang Kembali ke Indonesia: Seperti Rumah Kedua
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656965/petenis-justin-barki-donasikan-bonus-emas-sea-games-untuk-korban-bencana-dms.webp
Berprestasi Tanpa Privilese, Justin Barki Buktikan Tak Sekadar Keluarga Konglo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_lolos_ke_semifinal_s.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos ke Final SEA Games 2025, Ketum FFI: Perjuangan Belum Berakhir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement