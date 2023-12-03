Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Kiper Kenamaan Dunia yang Kebanyakan Blunder dan Lawak di Liga Champions Musim Ini, Nomor 1 Pemain Manchester United

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |05:29 WIB
5 Kiper Kenamaan Dunia yang Kebanyakan Blunder dan Lawak di Liga Champions Musim Ini, Nomor 1 Pemain Manchester United
Kiper Manchester United, Andre Onana. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 5 kiper kenamaan dunia yang kebanyakan blunder dan tampil ngelawak di Liga Champions musim 2023-2024 ini. Salah satunya adalah kiper Manchester United, Andre Onana.

Seperti diketahui, gelaran Liga Champions musim 2023-2024 hampir mencapai pengujung babak fase grup. Sederet tim-tim besar telah memastikan diri melaju ke babak 16 besar.

Mulai dari Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Inter Milan, Real Sociedad, Lazio, Atletico Madrid, RB Leipzig, PSV Eindhoven, dan Arsenal.

Sebaliknya, beberapa tim juga sudah dipastikan gagal melaju ke babak berikutnya seperti Sevilla, Union Berlin, Feyenoord, Celtic, Lens, RB Salzburg, Benfica, Red Star Belgrade, hingga Antwerp.

Selain dari tim, beberapa pemain juga mencatatkan statistik yang baik. Akan tetapi ternyata ada pula pemain-pemain yang justru mencatatkan statistik yang buruk dan cenderung ngelawak.

Di posisi penjaga gawang, tercatat ada sekitar 6 kiper yang tampil ancur-ancuran sepanjang babak fase grup Liga Champions. Oleh karena berikut adalah daftar 5 kiper kenamaan dunia yang kebanyakan blunder dan tampil ngelawak di Liga Champions musim 2023-2024.

5 Kiper Kenamaan Dunia yang Kebanyakan Blunder dan Lawak di Liga Champions Musim Ini

5. David Raya

David Raya

Kiper Arsenal, David Raya melakukan blunder fatal di laga Liga Champions melawan RC Lens. Kala itu, penjaga gawang asal Spanyol itu melakukan umpan ngawur yang dengan mudah direbut lawan. Alhasil seketika itu RC Lens mencetak gol yang membuat The Gunners takluk 2-1.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189540/timnas_indonesia_u_22_tersingkir_dari_sea_games_2025-TgLM_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia U-22 Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Nomor 1 Bikin Fans Garuda Geregetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189173/andrew_jung_top_skor_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BZ9f_large.jpg
6 Pemain Top Persib Bandung yang Cetak Gol di Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Runner-up Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656229/start-mulus--trengginas-timnas-futsal-indonesia-pesta-gol-51-kontra-myanmar-di-sea-games-2025-het.webp
Start Mulus & Trengginas! Timnas Futsal Indonesia Pesta Gol 5-1 Kontra Myanmar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/thom_haye.jpg
Thom Haye Siap Pimpin Kebangkitan Persib Bandung, Bobotoh Diminta Penuhi GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement