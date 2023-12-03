5 Kiper Kenamaan Dunia yang Kebanyakan Blunder dan Lawak di Liga Champions Musim Ini, Nomor 1 Pemain Manchester United

TERDAPAT 5 kiper kenamaan dunia yang kebanyakan blunder dan tampil ngelawak di Liga Champions musim 2023-2024 ini. Salah satunya adalah kiper Manchester United, Andre Onana.

Seperti diketahui, gelaran Liga Champions musim 2023-2024 hampir mencapai pengujung babak fase grup. Sederet tim-tim besar telah memastikan diri melaju ke babak 16 besar.

Mulai dari Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Inter Milan, Real Sociedad, Lazio, Atletico Madrid, RB Leipzig, PSV Eindhoven, dan Arsenal.

Sebaliknya, beberapa tim juga sudah dipastikan gagal melaju ke babak berikutnya seperti Sevilla, Union Berlin, Feyenoord, Celtic, Lens, RB Salzburg, Benfica, Red Star Belgrade, hingga Antwerp.

Selain dari tim, beberapa pemain juga mencatatkan statistik yang baik. Akan tetapi ternyata ada pula pemain-pemain yang justru mencatatkan statistik yang buruk dan cenderung ngelawak.

Di posisi penjaga gawang, tercatat ada sekitar 6 kiper yang tampil ancur-ancuran sepanjang babak fase grup Liga Champions. Oleh karena berikut adalah daftar 5 kiper kenamaan dunia yang kebanyakan blunder dan tampil ngelawak di Liga Champions musim 2023-2024.

5. David Raya





Kiper Arsenal, David Raya melakukan blunder fatal di laga Liga Champions melawan RC Lens. Kala itu, penjaga gawang asal Spanyol itu melakukan umpan ngawur yang dengan mudah direbut lawan. Alhasil seketika itu RC Lens mencetak gol yang membuat The Gunners takluk 2-1.