Media Vietnam Soroti Tekanan Luar Biasa yang Dirasakan Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Babak Belur di Awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

MEDIA asal Vietnam, VN Express, menyoroti tekanan luar biasa yang dirasakan pelatih Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia babak belur di awal babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Media Vietnam itu menyebut kini banyak fans sepakbola Tanah Air yang mengkritik kinerja dan strategi Shin Tae-yong di media sosial.

Ya, hasil buruk harus diterima Timnas Indonesia kala melakoni dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Memiliki tekad yang besar dan optimis kala bertandang ke markas Irak, skuad Garuda justru tumbang 1-5 dari tim tuan rumah.

Permainan Timnas Indonesia benar-benar dibuat berantakan oleh para penggawa Irak. Setelah kekalahan pahit itu, VN Express melihat tekanan luar biasa langsung dibebankan kepada Shin Tae-yong.

Sebab pelatih asal Korea Selatan itu harus memberikan hasil positif di laga selanjutnya, yang mana Garuda bertandang ke markas Filipina. Nahasnya, Timnas Indonesia lagi-lagi gagal menang.

Tepatnya tim asuhan Shin Tae-yong itu ditahan 1-1 oleh Filipina. Dengan hasil buruk itu, Timnas Indonesia pun terjerembab di dasar klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Usai hasil buruk di dua laga tersebut, VN Express menyoroti tekanan yang dirasakan Shin Tae-yong. Apalagi mantan juru taktik Timnas Korea Selatna itu habis dikritik di media sosial oleh para penggemar Garuda.