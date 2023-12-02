Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gabung Dewa United, Robi Darwis Sudah Tidak Sabar Jalani Debut

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |00:04 WIB
Gabung Dewa United, Robi Darwis Sudah Tidak Sabar Jalani Debut
Robi Darwis merapat ke Dewa United. (Foto: Dewa United)
TANGERANG – Rekrutan anyar Dewa United, Robi Darwis, sudah tak sabar menjalani debut bersama tim barunya. Dia mengaku senang bisa bergabung dengan tim berjuluk Tangsel Warriors itu.

Sebagaimana diketahui, Dewa United mendatangkan Robi dari Persib Bandung pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu berstatus pinjaman hingga akhir musim nanti.

Robi Darwis

Robi sangat antusias bisa menjadi bagian baru dari skuad Dewa United dengan beberapa alasan yang dia ungkapkan. Pemain berusia 20 tahun itu berharap bisa membantu Tangsel Warriors dalam mendongkrak posisi di klasemen Liga 1 2023-2024.

Diketahui, Dewa United sendiri kini sedang menempati posisi 11. Mereak telah mengoleksi 25 poin di papan klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Tentunya saya antusias bergabung dengan Dewa United FC. Tim ini selain memiliki fasilitas yang bagus, juga punya materi pemain yang berkualitas," kata Robi, dilansir dari situs resmi Dewa United, Sabtu (2/12/2023).

"Ya, saya tahu sekarang Dewa United FC masih ada di papan tengah. Tapi, saya pribadi berharap bisa berkontribusi sehingga posisi tim di klasemen bisa lebih baik," lanjutnya.

