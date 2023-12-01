Target Jangka Pendek Erick Thohir di PSSI: Bawa Timnas Indonesia Tembus Peringkat 100 Dunia!

ERICK Thohir menyebut target jangka pendeknya di PSSI yakni membawa Timnas Indonesia tembus peringkat 100 dunia. Hal itu diungkapkan sang Ketua Umum PSSI tersebut dalam sebuah wawancara dengan FIFA baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku berambisi membawa Timnas Indonesia masuk top 100 di ranking FIFA dalam jangka pendeknya. Saat ini, Timnas Indonesia sendiri masih berada di peringkat 145 dunia.

“Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah menjadi peringkat 100 besar dunia,” ungkap Erick Thohir kepada FIFA, dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis (30/11/2023).

Hal itu cukup realistis bagi Erick Thohir yang baru menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sejak 16 Februari 2023 lalu. Mengingat, eks presiden Inter Milan itu masih memiliki masa jabatan di PSSI hingga 2027 mendatang.

Untuk bisa menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia ke ranking 100 dunia, Erick Thohir harus mempersolid skuad Garuda. Sejauh ini, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong perlahan sudah memiliki skuad inti.

Selain diperkuat sejumlah talenta-talenta lokal, skuad Timnas Indonesia saat ini juga memiliki beberapa pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Sebut saja seperti Elkan Baggott, Shayne Pattynama, hingga Sandy Walsh.