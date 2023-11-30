Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketakutan Timnas Indonesia Diperkuat Pemain Keturunan Tambahan di Piala Asia 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |11:20 WIB
Media Vietnam Ketakutan Timnas Indonesia Diperkuat Pemain Keturunan Tambahan di Piala Asia 2023
Timnas Indonesia dan Vietnam akan bertemu di Piala Asia 2023 dan babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: VFF)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, ketakutan Timnas Indonesia bakal diperkuat pemain keturunan tambahan di Piala Asia 2023. Soha.vn menyebut Timnas Indonesia bakal tampil beda ketimbang sebelumnya saat bersua Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar.

Terakhir kali Timnas Indonesia bersua Vietnam di leg II semifinal Piala AFF 2022 pada Januari 2023. Saat itu, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam dalam laga yang dilangsungkan di Stadion My Dinh.

Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam di semifinal Piala AFF 2022

(Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. (Foto: PSSI)

Berselang setahun kemudian, Timnas Indonesia layak lebih percaya diri saat bersua Vietnam. Sebab, Timnas Indonesia semakin kuat karena ketambahan sejumlah pemain keturunan seperti Elkan Baggott, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.

Belum lagi jika Justin Hubner dan Jay Idzes bisa turun di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diprediksi bakal makin kuat. Vietnam pun memandang Timnas Indonesia menjadi lawan yang berbeda  ketimbang sebelumnya.

"Ini akan menjadi Timnas Indonesia yang sangat berbeda dibandingkan pertemuan sebelumnya dengan Vietnam," tulis Soha.Vn, Rabu (29/11/2023).

Sejauh ini, pemain keturunan yang dipilih diambil secara selektif sesuai permintaan Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timans Indonesia. Umumnya, mereka merupakan pemain yang aktif atau berpengalaman berkarier di Eropa.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
