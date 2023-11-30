Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Berapa Nilai Transfer Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:36 WIB
Berapa Nilai Transfer Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC?
Berapa nilai transfer Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC? (Foto: Instagram/@royal_antwerp_7)
A
A
A

BERAPA nilai transfer Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC? Semalam, COO Bhayangkara FC, Sumardji, mengonfirmasi mantan gelandang Timnas Belgia, Radja Nainggolan, resmi gabung The Guardian –julukan Bhayangkara FC.

Kemudian pertanyaan muncul, berapa dana transfer yang dikeluarkan Bhayangkara FC untuk mendatangkan gelandang 35 tahun tersebut? Berhubung Radja Nainggolan berstatus tanpa klub, Bhayangkara FC tidak perlu mengeluarkan uang transfer.

Radja Nainggolan

(Radja Nainggolan resmi gabung Bhayangkara FC. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sekadar diketahui, Radja Nainggolan berstatus tanpa klub per 1 Juli 2023. Klub terakhir yang dibela eks gelandang AS Roma itu adalah tim Serie B Italia yakni SPAL.

Pertanyaan lain muncul, berapa gaji dan lama kontrak yang diterima pemegang 30 caps bersama Timnas Belgia tersebut? Sejauh ini belum diketahui berapa gaji dan kontrak yang diterima Radja Nainggolan, mengingat pihak Bhayangkara FC masih merahasiakannya.

Satu hal yang pasti, Radja Nainggolan saat ini berstatus pesepakbola dengan nilai pasar tertinggi di Liga 1 2023-2024 dengan 500 ribu euro (Rp8,69 miliar). Radja Nainggolan bersanding dengan dua nama lain yang memiliki nilai pasar paling tinggi, yakni Gilbert Alvarez (Arema FC) dan Dimitrios Kolosov (Dewa United).

Menarik menanti kiprah Radja Nainggolan bersama Bhayangkara FC. Radja Nainggolan diharapkan dapat membantu Bhayangkara FC keluar dari jurang degradasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
