HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Kevin Ray Mendoza, Kiper Anyar Persib Bandung yang Berstatus Penjaga Gawang Timnas Filipina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |09:57 WIB
Profil Kevin Ray Mendoza, Kiper Anyar Persib Bandung yang Berstatus Penjaga Gawang Timnas Filipina
Profil Kevin Ray Mendoza, kiper anyar Persib Bandung yang berstatus penjaga gawang Timnas Filipina. (Foto: Instagram/@kevinraymendoza)
A
A
A

PROFIL Kevin Ray Mendoza, kiper anyar Persib Bandung yang berstatus penjaga gawang Timnas Filipina akan diulas Okezone. Pemain 29 tahun berpaspor Filipina itu baru saja diresmikan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sebagai kiper anyar mereka pada Selasa (28/11/2023) pagi WIB.

"Kevin Ray Mendoza akan menambah kekuatan di pos penjaga gawang. Wilujeng simping," tulis Persib Bandung di akun Instagramnya, @persib, Selasa (28/11/2023).

Kevin Ray Mendoza resmi gabung Persib Bandung

(Kevin Ray Mendoza resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Namun, Persib Bandung belum menjelaskan secara detail tentang status transfer Kevin Ray Mendoza. Apakah sang kiper kelahiran Denmark itu direkrut dengan status pinjaman atau kontrak permanen yang durasinya belum diumumkan.

Satu hal yang pasti, Kevin Ray Mendoza telah membela Kuala Lumpur City sebelum diboyong Persib Bandung. Kiper 29 tahun itu memperkuat klub Liga Malaysia tersebut sejak 11 Februari 2021 hingga November 2023 ini.

Selama membela Kuala Lumpur City dalam periode tersebut, Kevin Ray Mendoza telah mencatatkan 69 penampilan, termasuk 17 laga pada musim 2023. Ia juga membantu Kuala Lumpur City meraih gelar juara Piala Malaysia 2021, runner-up Piala AFC 2022 dan runner up Piala FA Malaysia 2023.

Di level internasional, Kevin Ray Mendoza berstatus sebagai penjaga gawang Timnas Filipina. Tercatat, dia telah memiliki 7 caps bersama The Azkals dengan mencatatkan 2 kali cleansheet dan kebobolan 10 gol sejak debutnya pada 15 Juni 2021.

Halaman:
1 2
      
