HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Bhayangkara FC vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:52 WIB
Hasil Babak Pertama Bhayangkara FC vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1
Bhayangkara FC unggul 1-0 atas Persija Jakarta (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)
BEKASI - Hasil babak pertama Bhayangkara FC vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Guardians.

Gol tunggal tuan rumah di babak pertama dicetak oleh Matias Mier di menit ke-24. Sementara itu, Macan Kemayoran masih kesulitan membongkar pertahanan lawan.

Bhayangkara FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup sengit sejak menit awal karena kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Meski begitu, The Guardians dan Persija belum mampu menciptakan peluang terbaiknya untuk mencetak gol keunggulan.

Sampai akhirnya, Bhayangkara FC membuka keran gol di menit ke-23 lewat tendangan Mati Mier. Unggul 1-0 membuat pasukan Mario Gomez semakin percaya diri. Terbukti mereka mendapat peluang kembali lewat tendangan Junior Brandao yang hanya dalam kurun waktu dua menit setelah gol tercipta.

Bhayangkara kembali berhasil merobek gawang Macan Kemayoran di menit ke-30 lewat sontekan Osvaldo Haay setelah menerima umpan dari Junior Brandao. Tapi sayang gol itu harus dianulir karena Osvaldo sudah dalam posisi offside. Pertandingan pun kembali berjalan sengit.

Persija terlihat masih kesulitan untuk keluar dari tekanan yang dilancarkan tim tuan rumah. Bahkan The Guardians nyaris saja menggandakan keunggulan lewat peluang Osvaldo di menit ke-43. Pada akhirnya, Bhayangkara FC memimpin 1-0 atas Persija di babak pertama.

