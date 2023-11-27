Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Persik Kediri: Pengganti Gustavo Almeida Jadi Perhatian Khusus Macan Putih

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |08:42 WIB
Arema FC vs Persik Kediri: Pengganti Gustavo Almeida Jadi Perhatian Khusus Macan Putih
Pelatih Persik Kediri waspadai penyerang baaru Arema FC yang diplot sebagai pengganti Gustavo Almeida (Foto: MPI/Avirisita Midaada)
A
A
A

PENGGANTI Gustavo Almeida, Gilbert Alvarez, menjadi perhatian khusus Macan Putih dalam laga Arema FC vs Persik Kediri. Macan Putih -- julukan Persik -- akan memainkan laga ini pada Senin (27/11/2023) sore WIB.

Singo Edan – julukan Arema FC – baru saja kehilangan taringnya karena kepergian Gustavo Almeida ke Persija Jakarta dengan staatus pinjaman. Penyerang asal Bolivia berusia 31 tahun, Gilbert Alvarez, telah didatangkan untuk menggantikannya, ditambah Julian Guevara sebagai pemain asing lainnya.

Gilbert Alvarez

Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide menyatakan, secara kekuatan diakui keluarnya Gustavo Almeida memang membuat lini depan Arema FC sedikit pincang. Namun kedatangan satu pemain asing baru patut diwaspadai timnya. Apalagi Gilbert Alvarez menurut penelusurannya memiliki kualitas dan kemampuan dari rekam jejak di tim sebelumnya.

"Saya kira hilangnya Gustavo tentu sedikit mempengaruhi tim karena memang Gustavo di musim pertamanya sangat luar biasa, tetapi saya melihat dan mencari tahu mengenai pemain pengganti atau pemain yang baru ditentangkan Arema di bursa transfer ini, adalah pemain yang berkualitas," ucap Marcelo Rospide, saat konferensi pers.

Marcelo Rospide juga mewaspadai kekuatan pemain lama Arema FC seperti Ariel Lucero, Charles Lokolingoy, hingga penyerang lokal tim asal Malang Dedik Setiawan dan Dendi Santoso. Dimana menurut pelatih asal Brasil mengakui Arema FC memiliki kualitas pemain lokal dan pemain muda yang bagus.

"Arema juga masih punya beberapa pemain bagus seperti Lucero dan Dedik, yang menurut saya bisa sangat merepotkan tim kami, dan saya fokus pada tim bukan pada individu pemain lawan," ucap pelatih berusia 52 tahun.

Baginya ia juga mewaspadai kebangkitan Arema FC dari hasil dua kali pertandingan sebelumnya yang belum menelan kekalahan. Apalagi dari analisisnya secara permainan, calon lawannya itu mengalami peningkatan kualitas.

"Saya respect terhadap Arema yang menampilannya kian membaik di beberapa terakhir, termasuk dari sisi pelatih dan pemainnya. Saya memperkirakan pertandingan besok adalah pertandingan yang sulit bagi kita karena Arema tentu pastinya ingin menang, tapi saya juga memastikan meraih poin penuh di pertandingan besok (Senin ini,red)," jelasnya.

