Perut Six Pack Rafael Struick Menghilang, Disebut Gara-Gara Sering Makan Seblak!

JAKARTA - Penggawa Timnas Indonesia, Rafael Struick, menjadi sorotan di dunia maya. Netizen menyoroti kondisi fisik sang pemain yang tak lagi six pack.

Sebuah akun media sosial TikTok mengunggah video Rafael Struick saat membela Timnas Indonesia. Pada video tersebut terlihat perut Struick tak lagi six pack seperti beberapa waktu lalu.

Berbagai komentar lucu netizen pun bermunculan. Salah satunya mengatakan pemain berdarah Belanda itu terlalu banyak mengonsumsi seblak saat berada di Indonesia.

"lucukk bgt si kebanyakan makan seblak pasti," ujar salah satu akun.

"sepertinya rafa hobi ngemil makanan," timpal yang lain.