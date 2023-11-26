10 Pertandingan Penentu Nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia: Lawan Jepang hingga Irak!

ADA 10 pertandingan penentu nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang menarik untuk diketahui. Saat ini seperti yang diketahui masa depan Shin Tae-yong masih tanda tanya, sebab PSSI belum juga menyodorkan kontrak baru terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Kabar terbaru dari Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir hanyalah Shin Tae-yong mendapatkan kontrak jangka pendek hingga Juni 2024. Hal itu dikarenakan Shin Tae-yong masih dipercayakan memimpin Timnas Indonesia di tiga ajang penting, yakni Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U-23 2024.

Nantinya, hasil dari ketiga turnamen tersebut akan menjadi pertimbangan PSSI untuk memutuskan melanjutkan kontrak Shin Tae-yong atau tidak. Itu berarti ada 10 pertandingan penting yang akan menjadi penentu nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.

“Soal penilaiannya nanti, diperpanjang lebih panjang sesuai dengan prestasi di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024. Saya rasa coach Shin Tae-yong sudah berbuat maksimal," ujar Erick Thohir pada Oktober 2023 lalu.

"Ketika mengantar timnas U-23 ke Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya. Selain itu, Timnas Indonesia juga kembali ke Piala Asia setelah 16 tahun. Jadi, suatu prestasi yang luar biasa,” tambah pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut.

"Saya mengapresiasi perpanjangan kontrak, tetapi kalau lebih panjang lagi, tentu saya berharap ada target-target yang disepakati. Saya berdiskusi dengan coach Shin Tae-yong, saya ada kedekatan. Ini hal yang baik untuk sepak bola Indonesia," imbuh Erick Thohir.

Jadi, 10 laga ke depan akan menjadi krusial bagi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Kabar buruknya, syarat tersebut jelas tidak mudah. Seperti di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia berharap dengan Irak.