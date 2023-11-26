Media Brasil Sebut Rumah Tangga Lionel Messi Retak Gara-Gara Jurnalis Cantik Ini

BUENOS AIRES - Media Brasil, Terra menyebut rumah tangga Lionel Messi dan sang istri, Antonella Rocuzzo tengah retak. Jurnalis cantik bernama Sofia Martinez disinyalir menjadi penyebab kerenggangan bahtera rumah tangga sang megabintang.

Rivalitas Argentina dengan Brasil memang tengah panas-panasnya. Betapa tidak, Brasil kalah dua kali di dua level kelompok berbeda.

Pada level senior, Brasil takluk 0-1 dari Argentina di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung, Rabu (22/11/2023). Kemudian Timnas Brasil U-17 juga kalah telak 0-3 dari Argentina U-17 pada babak perempat final Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (24/11/2023) silam.

Kini, media Brasil malah mengabarkan rumor tidak sedap terkait rumah tangga Messi. Dikabarkan bahwa bahtera rumah tangga Messi dengan sang istri, Antonella Rocuzzo tengah merenggang, bahkan bisa berujung pada perceraian.

Kabar tidak sedap tersebut bermula saat malam penganugerahan Ballon D’Or 2023, dimana Messi mendapat trofi tersebut untuk kedelapan kalinya. Disebutkan bahwa Messi memalingkan wajahnya saat Antonella ingin memberi ciuman, demikian sebagaimana dilansir Terra, Sabtu (25/11/2023).

Kejanggalan berlanjut saat Messi merayakan Ballon D’Or terpisah dari istri dan anaknya. Disinyalir bahwa jurnalis cantik berambut pirang bernama Sofia Martinez terlibat dalam keretakan rumah tangga Messi.

Hal itu terlihat kala Messi melakukan wawancara bersama Sofia usai menggondol trofi Ballon D’Or. Banyak yang menilai Messi menatap jurnalis tersebut dengan tatapan genit sekaligus penuh kasih sayang.

Kebersamaan Messi dengan Antonella sendiri sudah berlangsung selama 15 tahun lamanya. Keduanya merupakan teman masa kecil yang saling jatuh cinta pada pandangan pertama.