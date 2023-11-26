Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanggapi Rumor Latih Klub Arab Saudi, Maurizio Sarri: Di Sana Boleh Merokok Atau Tidak?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |04:21 WIB
Tanggapi Rumor Latih Klub Arab Saudi, Maurizio Sarri: Di Sana Boleh Merokok Atau Tidak?
Maurizio Sarri saat ini menangani Lazio di Liga Italia 2023-2024 (Foto: SerieA)
A
A
A

TURIN – Pelatih Lazio, Maurizio Sarri melontarkan pernyataan nyeleneh soal kemungkinan dirinya melatih klub di Liga Arab Saudi. Ia justru bertanya balik kepada wartawan apakah Liga Arab Saudi membebaskan dirinya merokok atau tidak.

Sarri memang dikenal sebagai perokok berat. Bahkan pada wawancara di tahun 2019 silam, eks pelatih Napoli dan Juventus ini pernah mengakui bahwa dirinya merokok sebanyak 60 batang sehari.

“Saya merokok 60 kali sehari, mungkin terlalu banyak,” kata Sarri ketika wawancara bersama La Nuova Riviera, dilansir Daily Mail.

Media Inggris, Mirror bahkan memiliki versi berbeda. Media tersebut menyebut bahwa Sarri menghabiskan 80 batang rokok per hari.

Namun Sarri harus menahan mulut asem selama menukangi Chelsea pada musim 2018-2019 silam. Pasalnya, Liga Inggris tidak memperbolehkan seseorang merokok di area stadion.

Sarri kemudian ditanya perihal kemungkinan dirinya meninggalkan Lazio dan hijrah ke klub Liga Arab Saudi. Namun menariknya, arsitek berusia 64 tahun ini malah bertanya balik kepada awak media.

