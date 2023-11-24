Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sepatu Emas Bersejarah David Beckham Bakal Dilelang, Diperkirakan Laku Rp195 miliar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |11:10 WIB
Sepatu Emas Bersejarah David Beckham Bakal Dilelang, Diperkirakan Laku Rp195 miliar!
Sepatu emas bersejarah David Beckham akan dilelang (Foto: TalkSport)
A
A
A

SEPATU emas bersejarah David Beckham bakal dilelang di Inggris. Pihak rumah lelang memperkirakan benda bersejarah itu akan laku ditawar hingga 10 ribu poundsterling atau setara Rp195 miliar.

Sekadar informasi, sepatu yang hendak dilelang itu merupakan produk khusus Adidas untuk Beckham. Mantan megabintang sepakbola asal Inggris itu memang merupakan duta bagi produsen apparel Jerman tersebut.

Sepatu emas David Beckham (Foto: Footy Boot)

Nah, sepatu yang dimaksud adalah yang dipakai Beckham untuk menandai caps ke-100 bersama Timnas Inggris. Sepatu Adidas Predator 2008 itu khusus dikeluarkan untuk merayakan milestone sang pesepakbola.

Adidas memberi warna emas di sepatu tersebut, lengkap dengan logo Salib Santo George yang merupakan lambang Inggris. Sementara itu, di sisi kiri lidah sepatu, tersemat logo pose ikonik Beckham saat hendak menyepak si kulit bundar.

 BACA JUGA:

Tak lupa, nama ketiga putra Beckham saat itu yakni Brooklyn, Romeo, dan Cruz, turut dicetak di sepatu. Alhasil, sepatu berwarna emas tersebut sangat spesial baginya.

Sepasang sepatu itu akan dilelang pada 5 Desember 2023 lewat rumah lelang Graham Budd Auctions. Kepala bagian memorabilia olahraga, David Convery mengatakan, harga awal untuk sepatu itu adalah 4.600 poundsterling (setara Rp89 juta).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188353/ayah_pratama_arhan_meninggal_dunia-svuN_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188336/justin_hubner-oyEf_large.jpg
Pelatih Fortuna Sittard Sebut Justin Hubner Bodoh Usai Kartu Merah saat Kalah 1-3 dari Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187953/calvin_verdonk-ZUQd_large.jpg
Update Kondisi Cedera Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Main di Laga Lille vs Marseille?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652519/timnas-futsal-indonesia-siap-beraksi-dan-mengukir-sejarah-di-ajang-sea-games-2025-di-mnctv-emf.webp
Timnas Futsal Indonesia Siap Beraksi dan Mengukir Sejarah di Ajang SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/gelandang_timnas_indonesia_marselino_ferdinan.jpg
Marselino Absen, Timnas Indonesia U-22 Dituntut Tetap Bidik Medali Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement