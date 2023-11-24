Sepatu Emas Bersejarah David Beckham Bakal Dilelang, Diperkirakan Laku Rp195 miliar!

SEPATU emas bersejarah David Beckham bakal dilelang di Inggris. Pihak rumah lelang memperkirakan benda bersejarah itu akan laku ditawar hingga 10 ribu poundsterling atau setara Rp195 miliar.

Sekadar informasi, sepatu yang hendak dilelang itu merupakan produk khusus Adidas untuk Beckham. Mantan megabintang sepakbola asal Inggris itu memang merupakan duta bagi produsen apparel Jerman tersebut.

Nah, sepatu yang dimaksud adalah yang dipakai Beckham untuk menandai caps ke-100 bersama Timnas Inggris. Sepatu Adidas Predator 2008 itu khusus dikeluarkan untuk merayakan milestone sang pesepakbola.

Adidas memberi warna emas di sepatu tersebut, lengkap dengan logo Salib Santo George yang merupakan lambang Inggris. Sementara itu, di sisi kiri lidah sepatu, tersemat logo pose ikonik Beckham saat hendak menyepak si kulit bundar.

Tak lupa, nama ketiga putra Beckham saat itu yakni Brooklyn, Romeo, dan Cruz, turut dicetak di sepatu. Alhasil, sepatu berwarna emas tersebut sangat spesial baginya.

Sepasang sepatu itu akan dilelang pada 5 Desember 2023 lewat rumah lelang Graham Budd Auctions. Kepala bagian memorabilia olahraga, David Convery mengatakan, harga awal untuk sepatu itu adalah 4.600 poundsterling (setara Rp89 juta).