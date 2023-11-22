Evaluasi Timnas Indonesia, PSSI Segera Panggil Bima Sakti dan Shin Tae-yong

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengadakan rapat dengan jajaran anggota Komite Eksekutif PSSI. Diputuskan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh pelatih, termasuk Bima Sakti dan Shin Tae-yong untuk evaluasi jelang event-event di tahun depan.

Timnas Indonesia U-17 dan senior kompak menuai hasil negatif di ajang masing-masing. Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia U-17 2023, usai finis di peringkat ketiga Grup A.

Kurangnya produktivitas gol membuat Timnas Indonesia gagal lolos ke babak gugur via klasemen peringkat tiga terbaik. Sementara Timnas Indonesia senior besutan Shin Tae-yong puasa kemenangan di dua laga tandang pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Garuda hancur lebur 1-5 di tangan Irak, kemudian bermain imbang 1-1 dengan Filipina di laga kedua. Hal ini menjadi alarm bahaya, sebab Timnas Indonesia akan menatap misi sulit lain di Piala Asia 2023, menghadapi Jepang, Vietnam dan kembali berjumpa Irak di Grup D.

Tak sampai di situ, Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah dua ajang kelompok umur AFF. Indonesia dipastikan akan menggelar Piala AFF U-16 dan U-19 2024, dimana Solo kembali diproyeksikan sebagai kota penyelenggara.

Menyikapi hal itu, Erick Thohir langsung menggelar rapat Exco PSSI pada Rabu (22/11/2023) siang WIB. Pada rapat itu, dibahas mengenai persiapan menuju event-event besar di tahun depan.