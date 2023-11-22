Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Evaluasi Timnas Indonesia, PSSI Segera Panggil Bima Sakti dan Shin Tae-yong

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:01 WIB
Evaluasi Timnas Indonesia, PSSI Segera Panggil Bima Sakti dan Shin Tae-yong
PSSI akan memanggil Shin Tae-yong dan Bima Sakti untuk mengevaluasi permainan Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengadakan rapat dengan jajaran anggota Komite Eksekutif PSSI. Diputuskan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh pelatih, termasuk Bima Sakti dan Shin Tae-yong untuk evaluasi jelang event-event di tahun depan.

Timnas Indonesia U-17 dan senior kompak menuai hasil negatif di ajang masing-masing. Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia U-17 2023, usai finis di peringkat ketiga Grup A.

Kurangnya produktivitas gol membuat Timnas Indonesia gagal lolos ke babak gugur via klasemen peringkat tiga terbaik. Sementara Timnas Indonesia senior besutan Shin Tae-yong puasa kemenangan di dua laga tandang pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Garuda hancur lebur 1-5 di tangan Irak, kemudian bermain imbang 1-1 dengan Filipina di laga kedua. Hal ini menjadi alarm bahaya, sebab Timnas Indonesia akan menatap misi sulit lain di Piala Asia 2023, menghadapi Jepang, Vietnam dan kembali berjumpa Irak di Grup D.

Tak sampai di situ, Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah dua ajang kelompok umur AFF. Indonesia dipastikan akan menggelar Piala AFF U-16 dan U-19 2024, dimana Solo kembali diproyeksikan sebagai kota penyelenggara.

Menyikapi hal itu, Erick Thohir langsung menggelar rapat Exco PSSI pada Rabu (22/11/2023) siang WIB. Pada rapat itu, dibahas mengenai persiapan menuju event-event besar di tahun depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185824/erick_thohir-ogD7_large.jpg
Terima Dana Rp16,69 Triliun dari FIFA dan Saudi Fund, PSSI: Peluang Besar Peroleh Stadion Berstandar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316/erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652039/jangan-ragu-timnas-indonesia-u22-punya-peluang-besar-pertahankan-emas-di-sea-games-2025-rcn.webp
Jangan Ragu! Timnas Indonesia U-22 Punya Peluang Besar Pertahankan Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/calvin_verdonk.jpg
Kondisi Terbaru Cedera Calvin Verdonk, Fans Timnas Indonesia Bernapas Lega
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement