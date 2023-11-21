Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Buang Kesempatan Menang di Kandang Filipina, Shin Tae-yong Beberkan Penyebabnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |23:14 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANILA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan penyebab utama timnya kesulitan melawan Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Gara-gara faktor yang diungkap Shin Tae-yong tersebut, skuad Garuda kesulitan untuk menang dan harus puas hanya bisa meraih satu poin usai ditahan Filipina 1-1.

Ya, Timnas Indonesia harus puas membawa pulang satu poin dari Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa (21/11/2023) malam WIB. Skuad Garuda tertinggal lebih dulu lewat gol Patrick Reichelt (23’).

Beruntung, Timnas Indonesia yang mengembangkan permainan berhasil mencetak gol penyama kedudukan via tendangan terukur Saddil Ramdani (70’). Hasil imbang ini membuat Skuad Garuda mendekam sebagai juru kunci klasemen sementara Grup F.

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong mengakui timnya mengalami kesulitan dalam dua laga tandang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan, Timnas Indonesia terkendala dengan perjalanan panjang dan adaptasi kandang lawan.

Timnas Indonesia vs Filipina (PSSI)

“Dalam dua pertandingan berturut-turut ini, kami mengalami banyak kesulitan, seperti perjalanan yang sangat panjang butuh waktu lama, lalu waktu dan taktik yang berbeda, dan terutama bidang ini yang tidak terlalu kami kenal dan kami mengalami kesulitan yang sangat besar untuk beradaptasi dengan lapangan ini,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga, Selasa (21/11/2023).

Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan sejumlah faktor itu membuat Timnas Indonesia tampil kurang maksimal dalam dua pertandingan terakhir. Meski begitu, mantan pelatih Seongnam Ilhwa tersebut menuturkan Asnawi Mangkualam dan kolega tetap berusaha menampilkan yang terbaik.

Halaman:
1 2
      
