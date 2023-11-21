Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini, Live di RCTI!

Timnas Indonesia hadapi Filipina dalam laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan pada Selasa (21/11/2023) mulai pukul 18.00 WIB nanti dan bisa disaksikan langsung di RCTI.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – telah memulai langkahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis (16/11/2023) lalu. Sayangnya, itu berakhir nestapa dengan tim asuhan Shin Tae-yong dilibas 1-5 oleh Irak di Basra.

Kini, lima hari berselang, Timnas Indonesia akan kembali tampil dalam laga tandang. Bukan persoalan yang mudah karena perjalanan dari Basra ke Manila juga melelahkan.

Meski begitu, Shin Tae-yong tetap menargetkan kemenangan untuk Timnas Indonesia. Sang pelatih asal Korea Selatan juga tidak ingin beralasan tentang apa pun yang menjadi rintangan bagi Timnas Indonesia jelang laga ini.

Baginya, tiga poin adalah kewajiban. Terlebih, Timnas Indonesia lebih baik daripada Filipina di atas kertas.