HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Jujur Pelatih Malaysia soal Sepakbola Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:01 WIB
Komentar Jujur Pelatih Malaysia soal Sepakbola Indonesia
Komentar Jujur Pelatih Malaysia soal Sepakbola Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KOMENTAR jujur pelatih Malaysia soal sepakbola Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Komentar itu datang dari mantan pelatih Malaysia, Tan Cheng Hoe pernah memberikan komentar jujur soal sepakbola Indonesia. Hal itu disampaikannya setelah Harimau Malaya takluk dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu.

Pada laga itu, anak asuh Tan Cheng Hoe sejatinya unggul lebih dulu melalui Kogileswaran Raj. Namun setelah itu, Timnas Indonesia berhasil membalasnya dengan dua gol Irfan Jaya, satu gol Pratama Arhan dan satu gol Elkan Baggot.

Selepas laga, Tan Cheng Hoe mengaku jika Indonesia bermain dengan sangat cepat. Pria yang kini berusia 55 tahun itu juga merasa jika Indonesia bermain bagus sebagai sebuah tim dan bukan hanya satu orang.

“Iya kami sempat memimpin, tapi Indonesia bermain sangat cepat. Mereka terus memberikan tekanan kepada kami dan itu membuat permainan kami tidak stabil dan Indonesia langsung mencetak dua gol. Hal ini membuat Indonesia bermain bagus tidak hanya secara individu tapi juga secara tim, ” kata Tan Cheng Hoe.

Kekalahan telak Timnas Malaysia atas Indonesia di ajang Piala AFF 2020 silam juga membuat nasib Tan Cheng Hoe berada di ujung tanduk. Pasca gagal lolos dari babak fase grup, Tan Cheng Hoe pun memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan Harimau Malaya.

Tan Cheng Hoe

Sejak kepergian Tan Cheng Hoe, Timnas Malaysia kemudian menunjuk pelatih asal Korea Selatan, Kim Pan-gon untuk menjadi juru taktik skuad Harimau Malaya. Sayangnya, di era pelatih yang baru Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia belum pernah sekalipun bertemu.

Halaman:
1 2
      
