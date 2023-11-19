Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perbandingan Nilai Transfer Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |08:38 WIB
Perbandingan Nilai Transfer Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PERBANDINGAN nilai transfer Timnas Indonesia dan Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik untuk diketahui. Sebab nyatanya, nilai pasar skuad kedua tim tersebut menoleh angka yang bersaing.

Hal itu terlihat melalui market value yang terpampang dalam masing-masing tim dengan statistik nilai yang nyaris bahkan menyerupai. Bagi Anda yang penasaran, simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Sandy Walsh

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Minggu (19/11/2023), terkait perbadingan nilai transfer Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Perbandingan Nilai Transfer Timnas Indonesia vs Timnas Irak

Melansir dari laman resmi Transfermarkt, Timnas Indonesia memiliki market value sebesar Rp148,18 miliar. Pemain dengan harga nilai pasar tertinggi adalah Sandy Walsh, yakni Rp26,7 miliar.

Sementara itu, pemain dengan harga pasar terendah di skuad Timnas Indonesia adalah Rafael Struick. Nilai pasar wonderkid Timnas Indonesia itu adalah Rp1,30 miliar.

