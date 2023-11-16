Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ragnar Oratmangoen Dikabarkan Sudah Tiba di Jakarta, Resmi Jadi Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:55 WIB
Ragnar Oratmangoen Dikabarkan Sudah Tiba di Jakarta, Resmi Jadi Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?
Ragnar Oratmangoen (kanan) resmi jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya? (Foto: Instagram/@kmskdeinze)
RAGNAR Oratmangoen dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Apakah ini pertanda pesepakbola milik Fortuna Sittard ini segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia?

Dalam beberapa hari terakhir, rumor Ragnar Oratmangoen segera dinaturalisasi ramai beredar. Salah satu akun Instagram pribadi yang biasa membahas pemain keturunan, @ikyawan7, juga membocorkan potensi Ragnar Oratmangoen dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Udah pada siap bilang dan welcome dan Here We Go belum nih?,” tulis akun Instagram @ikyawan7, sembari menampilkan unggahan Instagram baru milik Ragnar Oratmangoen, @0ratmangoen.

Kabar itu semakin beredar setelah agen pesepakbola asal Italia, Giuseppe Cusmano, mengunggah sebuah stories di akun Instagram-nya, @beppino83. Dalam unggahan tersebut, Giuseppe Cusmano mengunggah foto bareng dengan sejumlah pria, dan salah satunya terlihat sosok Ragnar Oratmangoen.

Foto tersebut diketahui diambil di salah satu hotel di Jakarta. Kebetulan dalam beberapa hari terakhir, Giuseppe Cusmano berada di Jakarta untuk menyaksikan laga-laga Piala Dunia U-17 2023.

Sejatinya unggahan Giuseppe Cusmano sudah dihapus. Namun, ada beberapa akun media sosial yang berhasil mengcapture momen di atas sehingga semakin menguatkan bahwa Ragnar Oratmangoen segera dinaturalisasi menjadi WNI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
