HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Tampil Mengejutkan di Matchday Pertama Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia U-17!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |08:58 WIB
3 Negara yang Tampil Mengejutkan di Matchday Pertama Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia U-17!
Timnas Indonesia U-17 mengimbangi Ekuador U-17 di laga pembuka Grup A (Foto: PSSI)
A
A
A

TIGA negara yang tampil mengejutkan di matchday pertama Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah Timnas Indonesia U-17 yang tampil mengejutkan di laga pembuka Grup A.

Pasukan Bima Sakti berhasil mengimbangi Ekuador U-17. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 kemarin, Timnas Indonesia U-17 menahan imbang Ekuador U-17 dengan skor akhir 1-1.

Selain Timnas Indonesia U-17 ada beberapa negara lain yang tampil mengejutkan di matchday pertama Piala Dunia U-17 2023. Negara mana saja? berikut daftarnya

3. Timnas Iran U-17

Timnas Iran U-17 menjadi sorotan utan berhasil mengalahkan tim kuat sekaligus juara bertahan, Timnas Brasil U-17. Kedua tim sendiri tergabung di Grup C pada Piala Dunia U-17 2023 kali ini.

Timnas Iran U-17 tampil apik saat menghadapi Brasil U-17 di laga perdana Grup C. Sama sekali tidak diunggulkan, Tim Melli -julukan Timnas Iran U-17- justru berhasil mengalahkan Brasil U-17 dengan skor 3-2.

Halaman:
1 2
      
