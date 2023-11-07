Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Fakta Unik dan Menarik Seputar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Banyak yang Tidak Tahu

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |14:39 WIB
6 Fakta Unik dan Menarik Seputar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Banyak yang Tidak Tahu
6 Fakta Unik dan Menarik Seputar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 6 Fakta unik dan menarik seputar Piala Dunia U-17 2023 yang dapat Anda ketahui di artikel ini. Piala Dunia U-17 2023 merupakan salah satu turnamen sepakbola kelompok umur paling bergengsi di dunia.

Turnamen ini selalu menarik perhatian penggemar sepa bola karena kehebohan dan kualitas permainan para pemain muda berbakat. Pada edisi 2023, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 yang merupakan pencapaian luar biasa bagi negara ini.

Berikut sejumlah fakta unik dan menarik seputar Piala Dunia U-17 menghimpun berbagai sumber (7/11/23):

6. Tuan Rumah Pertama dari ASEAN

Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi negara ini dan juga menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 menunjukkan perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin menjanjikan.

5. Indonesia Menggantikan Peru

Trofi tur Piala Dunia U-17

Peru awalnya dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Namun, karena Peru tidak mampu memenuhi komitmen infrastruktur yang diperlukan, FIFA memutuskan untuk menggantinya dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah menunjukkan kepercayaan FIFA terhadap kemampuan Indonesia dalam menggelar turnamen sepak bola tingkat dunia.

Halaman:
1 2 3
      
