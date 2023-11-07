Hadapi Arema FC, Bojan Hodak Berhasrat Lanjutkan Tren Positif Persib Bandung di Liga 1 2023-2024

HADAPI Arema FC, Bojan Hodak berhasrat lanjutkan tren positif Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (8/11/2023) esok.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa laga kontra Arema FC merupakan partai penting. Sebab, Maung Bandung – julukan Persib – berkesempatan untuk melanjutkan tren tak terkalahkannya menjadi 11 pertandingan beruntun.

"Kami ingin mencoba melanjutkan itu. Karena beberapa tim kini mulai menunjukan performa yang bagus dan mengintip kans masuk ke empat besar. Jadi semua tim harus ditatap dengan serius seratus persen," kata Bojan Hodak di Stadion GBLA, Selasa (7/11/2023).

Sang pelatih asal Kroasia tidak menganggap remeh Arema FC yang akan menjadi lawan yang sulit. Meski begitu, dia yakin Persib akan memetik hasil positif selaku tuan rumah.

"Kami akan mengerahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hasil positif untuk tetap berada di urutan kedua," tegasnya.

Senada diungkapkan bek Persib Bandung, Nick Kuipers. Bek asal Belanda ini yakin Arema FC akan menyulitkan timnya untuk meraih kemenangan.

"Saya rasa besok akan sulit karena sebelumnya juga ketika memainkan laga tandang melawan Arema di Bali mereka tidak berada di papan atas tapi menjadi lawan yang serius. Mereka memiliki pemain yang bagus dan terutama strikernya, dia merupakan top skorer di liga jadi ini pertandingan yang serius," kata Nick Kuipers.

Namun, bek bernomor punggung 2 ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi menghadapi Arema FC. Sebab Persib tak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhirnya.