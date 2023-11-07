Tiga Nama Dirumorkan Gabung, Manajemen Arema FC Buka Suara

MALANG - Arema FC masih pasif di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Padahal, Arema FC sejauh ini sudah mendepak empat pemain, dimana tiga di antaranya berstatus dipinjamkan.

Saat ini ada tiga pemain yang dirumorkan sedang didekati Arema FC. Ketiga pemain ini yakni Matheus Santos, Ze Valente, dan Wahyudi Hamisi. Matheus adalah pemain yang paling santer dibincangkan karena posisinya sebagai bek tengah.

Pemain 27 tahun ini dirumorkan akan menggantikan Ichaka Diarra yang penampilannya melempem bersama Arema FC, ditambah kontraknya bersama Volta Redonda Futebol Clube akan berakhir pada 30 November 2023 mendatang.

Sedangkan nama José Pedro Magalhães Valente alias Ze Valente, kerap dikaitkan dengan Arema FC, karena kedekatannya dengan sang ayah kandung yang mengarsiteki Arema FC. Apalagi Ze Valente diisukan didepak oleh timnya Persebaya Surabaya.

Sedangkan nama Wahyudi Setiawan Hamisi memang dikaitkan dengan Arema FC tiap bursa transfer Liga 1 dibuka. Namun gelandang bertahan asal Sulawesi Utara, saat ini masih terikat kontrak dengan PSS Sleman.

General Manajer (GM) Arema FC Yusrinal Fitriandi menyatakan, jika timnya sudah memikirkan untuk merekrut pemain baru. Namun, pihaknya sangat berhati-hati dalam memilih sosok pemain tersebut. Mereka tidak ingin kecewa seandainya pemain yang direkrut ini justru menunjukkan performa yang tidak sesuai ekspektasi.