HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Suporter Celtic Green Brigade Dapat Dukungan dari Ultras PSG Usai Dihukum karena Dukung Palestina

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |11:00 WIB
Suporter Celtic Green Brigade Dapat Dukungan dari Ultras PSG Usai Dihukum karena Dukung Palestina
Ultras Celtic Green Brigade beri dukungan kepada Palestina (Foto: REUTERS)
SUPORTER Celtic Green Brigade dapat dukungan dari ultras Paris Saint-Germain (PSG) usai dihukum karena dukung Palestina. Dukungan tersebut diperlihatkan lewat spanduk yang dibentangkan ketika PSG menjamu Montpellier di Parc des Princes pada Sabtu (4/11/2023) dini hari tadi WIB.

Green Brigade merupakan salah satu pendukung militan Celtic FC. Namun, mereka mendapatkan hukuman dari klub asal Skotlandia itu sendiri karena menyatakan dukungan untuk Palestina.

Celtic

Para fans klub Skotlandia itu kompak membentangkan bendera Palestina saat menjamu Atletico Madrid di Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Celtic Park, Glasgow, Skotlandia, pada Kamis (26/10/2023).

Pihak klub sejatinya telah memberikan larangan kepada kelompok suporter mereka tersebut. Namun para suporter tetap melakukan aksi mereka di dalam maupun luar stadion.

Itu bukan aksi pertama yang dilakukan Green Brigade Celtic. Mereka juga pernah membentangkan bendera Palestina pada 2014 dan 2016 yang membuat klub akhirnya didenda.

Ultras PSG memandang positif fans Green Brigade Celtic itu. Mereka pun memberikan dukungan kepada mereka untuk terus bertahan menyuarakan aksi itu.

