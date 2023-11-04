3 Bek Segera Resmi Jadi WNI, Waktunya Shin Tae-yong Buru Penyerang Naturalisasi untuk Timnas Indonesia?

Shin Tae-yong punya banyak bek namun minim penyerang di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 bek segera resmi jadi Warga Negara Indonesia (WNI) yakni Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, dan Jay Idzes. Lantas, apakah sekarang sudah saatnya Shin Tae-yong buru penyerang naturalisasi untuk Timnas Indonesia?

Proses naturalisasi Justin Hubner dikonfirmasi sudah masuk tahap akhir. Bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu kini tinggal menunggu Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai WNI.

"Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir," tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir, Jumat (3/11/2023).

Sebelum kabar mengejutkan itu datang dari Justin Hubner, proses naturalisasi dua bek lainnya yakni Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On telah dilakukan beberapa waktu lalu. Saat ini, administrasi keduanya disebut sudah masuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jay Idzes (Venezia) dan Nathan Tjoe-A-On (Swansea City) pun direncanakan bakal melaksanakan sidang naturalisasi di DPR RI pada November 2023. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

“Setelah selesai reses, November,” tulis Hetifah kala menjawab warganet dengan nama pengguna @sp_hendri_28.

Ketiga pemain di atas diharapkan tidak menemukan kendala saat menjalani rangkaian proses naturalisasi sehingga bisa segera memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 sendiri akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.