HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mario Gomez Diyakini Bisa Selamatkan Bhayangkara FC dari Jurang Degradasi Liga 1 2023-2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |01:17 WIB
Mario Gomez Diyakini Bisa Selamatkan Bhayangkara FC dari Jurang Degradasi Liga 1 2023-2024
Mario Gomez kala melatih Bhayangkara FC. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

BEKASI – Pelatih anyar Bhayangkara FC, Mario Gomez, diyakini bisa selamatkan tim barunya dari jurang degradasi Liga 1 2023-2024. Keyakinan ini turut disampaikan ole pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius.

Diketahui, Mario Gomez baru saja ditunjuk sebagai pelatih anyar Bhayangkara FC. Dia pun baru saja mendampingi Bhayarangkara FC berlaga melawan PSIS Semarang pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Kamis 2 November 2023 malam WIB.

Bhayangkara FC vs PSIS Semarang

Laga itu sendiri berkesudahan dengan skor imbang 1-1. PSIS Semarang yang tengah tampil perkasa dalam beberapa laga sebelumnya dibuat pusing tujuh keliling.

PSIS Semarang bahkan tertinggal lebih dulu lewat penalti Matias Mier (62’). Tetapi kemudian, mereka menyamakan kedudukan lewat aksi Paulo Gali Freitas di menit akhir (90+4’).

Usai laga, Gilbert mengaku tak terkejut dengan perlawanan sengit yang ditampilkan tim tuan rumah. Arsitek asal Malta itu menyorot bagaimana Gomez membuat anak asuhnya tampil dengan determinasi sangat tinggi.

“Saya menganalisa pertandingan, tapi di laga sebelumnya dia (Gomez) ada di bangku cadangan. Saya melihatnya, pelatih yang sangat berpengalaman, tapi tidak mengejutkan saya, dia menerapkan permainan yang sama seperti laga sebelumnya,” ujar Gilbert pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis 2 November 2023.

“Dia sangat terorganisir, mereka agresif ketika menekan, jadi pendapat saya, semua tim bagus di Indonesia, semua tim punya pemain bagus dan pelatih bagus, jadi soal taktik tidak mengejutkan saya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
