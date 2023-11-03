Profil Dean Zandbergen, Penyerang Sparta Rotterdam yang Berpotensi Diajak Shin Tae-yong Gabung Timnas Indonesia

PROFIL Dean Zandbergen, penyerang Sparta Rotterdam yang berpotensi diajak Shin Tae-yong gabung Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Nama Dean Zandbergen sedang menjadi sorotan karena memiliki darah Indonesia plus bermain untuk klub yang mentas di kasta teratas Liga Belanda.

Menurut akun media sosial yang fokus membahas pemain keturunan @FT_IDN, Dean Zandbergen memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Lantas, bagaimana karier sepakbola Dean Zandbergen?

(Dean Zandbergen jadi sorotan akun @footballtalentnesia)

Mengutip dari Transfermarkt, Dean Zandbergen memulai karier sepakbolanya bersama tim junior TOGB Berkel. Setelah itu, Dean Zandbergen membela sejumlah tim muda seperti Excelsior, Barendrecht U-19, Westlandia U-21, Excelsior M U-21, hingga TOGB Berkel, tim yang mentas di kasta keempat Liga Belanda.

Pada musim panas 2023, Dean Zandbergen diboyong klub Liga 3 Belanda, Sparta Rotterdam U-21. Bersama klub yang satu ini, Dean Zandbergen mengemas tiga gol dan tiga assist dari 10 pertandingan Liga 3 Belanda 2023-2024!

Performa apik di atas membuat Dean Zandbergen dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang mentas di Liga 1 Belanda 2023-2024 atau Eredivisie. Singkat kata, Dean Zandbergen menjalani debut bersama Sparta Rotterdam semalam.

Dean Zandbergen bermain sekira tiga menit saat Sparta Rotterdam menang 2-0 atas IJsselmeervogels di babak pertama Piala Liga Belanda 2023-2024 (KNVB Beker). Akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan, @footballtalentnesia, pun mengangkat profil Dean Zandbergen.