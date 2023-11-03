Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Takjub dengan Kedalaman Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Deretan Pemain Abroad Jadi Sorotan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:50 WIB
Media Vietnam Takjub dengan Kedalaman Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Deretan Pemain Abroad Jadi Sorotan
Para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, terpukau dengan kedalaman skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Deretan pemain abroad yang dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia pun jadi sorotan.

The Thao 247 melihat skuad Garuda mempunyai banyak pemain potensial. Padahal, dalam melakoni laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini, Shin Tae-yong harus kehilangan beberapa pemain kuncinya di Timnas Indonesia.

Sandy Walsh

Dalam skuad ini, Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner terpaksa absen lantaran masih dalam pemulihan akibat cederanya. Sementara itu, nama baru seperti Muhammad Riyandi, Adam Alis, dan Andy Setyo juga dipanggil kembali.

Meski kehilangan pemain kunci seperti Marselino Ferdinan, The Thao 247 melihat skuad Timnas Indonesia penuh potensi. Delapan pemain yang bermain di luar negeri menjadi sorotan media Vietnam tersebut.

“Pelatih Shin Tae-yong masih memiliki 8 pemain potensial lainnya yang juga merumput di luar negeri. Separuh dari mereka bermain untuk tim berkualitas di Eropa,” tulis laporan The Thao 247, dikutip pada Jumat (3/11/2023)

“Termasuk 4 pemain: Shayne Pattynama (Viking FK, Norwegia), Sandy Walsh (KV Mechelen, Belgia), Rafael Struick (ADO Den Haag, Belanda), dan Elkan Baggott (Ipswich Town, Inggris),” sambung laporan itu.

Halaman:
1 2
      
