HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Absen Lawan Irak dan Filipina, Nomor 1 Raja Assist di Liga 1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:18 WIB
3 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Absen Lawan Irak dan Filipina, Nomor 1 Raja Assist di Liga 1!
Stefano Lilipaly kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

3 pemain bintang Timnas Indonesia yang absen lawan Irak dan Filipina akan diulas dalam artikel ini. Pasalnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru saja mengumumkan daftar 27 pemain yang akan dibawanya mentas di 2 laga awal Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di Grup A, skuad Garuda akan menghadapi Irak, Vietnam, dan Filipina.

Duel kontra Irak akan jadi pembuka perjalanan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar pada 16 November 2023. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke Filipina pada 21 November 2023.

Sederet pemain terbaik Tanah Air dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Irak dan Filipina. Tetapi, beberapa pemain bintang yang bahkan kerap diandalan pelatih asal Korea Selatan itu dipastikan absen.

Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain bintang Timnas Indonesia yang absen lawan Irak dan Filipina.

3. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan

Salah satu pemain bintang Timnas Indonesia yang absen lawan Irak dan Filipina adalah Marselino Ferdinan. Penyebabnya, gelandang muda Indonesia itu tengah didera cedera hamstring.

Cedera ini sebenarnya sudah dialami Marselino sejak Timnas Indonesia melakoni laga babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam pada Oktober 2023. Tetapi, nama Marselino tetap masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong kala itu.

Meski dipanggil, Marselino tetap tak bermain sama sekali di dua laga melawan Brunei. Sepulangnya dari Indonesia, klub Marselino, KMSK Deinze, pun mengabarkan cedera yang dialami wonderkid Indonesia itu semakin buruk. Alhasil, Marselino akhirnya tak dipanggil untuk laga kali ini.

“Update cedera kami dimulai dengan berita tentang Marselino Ferdinan. Ia mengalami cedera hamstring beberapa pekan lalu. Meski kesembuhannya pada awalnya tampak penuh harapan,” tulis KMSK Deinze, dilansir laman resmi mereka, Jumat 27 Oktober 2023.

“Namun, kembalinya ia dari seleksi timnas bersama Indonesia membawa kabar yang kurang positif. Cederanya semakin parah, membuatnya harus absen beberapa minggu lagi,” lanjut keterangan itu.

