HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Terbesar Fans Klub Sepakbola Glasgow Celtic Selalu Dukung Kemerdekaan Palestina

Alasan Terbesar Fans Klub Sepakbola Glasgow Celtic Selalu Dukung Kemerdekaan Palestina
Suporter Glasgow Celtic selalu mendukung kemerdekaan Palestina (Foto: Reuters)
ALASAN terbesar fans klub sepakbola Glasgow Celtic selalu mendukung kemerdekaan Palestina menarik untuk dibahas. Sebab, mereka tak segan-segan melawan imbauan klub hingga federasi.

Suporter Glasgow Celtic menyerukan aksi perdamaian dengan mengibarkan bendera Palestina selama berlangsungnya pertandingan melawan klub KR Reykjavik di Liga Eropa. Sebanyak 40.000 suporter menunjukkan dukungan untuk Palestina.

Suporter Celtic memberi dukungan kepada Palestina

Lantas apa alasan terbesar yang mendasari fans klub sepakbola Glasgow Celtic selalu mendukung kemerdekaan Palestina? Tentu di nbalik kemeriahan para penggemar Celtic menunjukkan dukungannya terhadap Palestina pasti terdapat alasan.

Meski klub mengimbau secara tegas suporter untuk tidak mengibarkan bendera negara mana pun di Celtic Park, mereka berani melawannya. Dukungan disuarakan sejak awal hingga akhir pertandingan.

Alasan kenapa fans Celtic kibarkan bendera Palestina karena sepakbola menantang perbedaan dan pembatasan seperti itu. Kemudian, Palestina dianggap layak diberi kebebasan seperti halnya Israel.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Topik Artikel :
