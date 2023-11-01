Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Sepanjang November 2023: Ada 5 Pertandingan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:35 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Sepanjang November 2023: Ada 5 Pertandingan!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia sepanjang November 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia sepanjang November 2023 akan diulas Okezone. Setidaknya ada minimal lima pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia sepanjang November 2023, baik itu level senior maupun U-17.

Laga dibuka dengan pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 pada matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan ini dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia sepanjang November 2023

(Berikut jadwal Timnas Indonesia sepanjang November 2023. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Selanjutnya pada Senin 13 November 2023 pukul 19.00 WIB, giliran Panama U-17 yang menjadi lawan Timnas Indonesia U-17. Jika memenangkan dua laga awal, Timnas Indonesia U-17 dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Kepastian itu didapat karena tim yang finis peringkat tiga pun berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Selanjutnya pada Kamis 16 Maret 2023, ada dua pertandingan yang digelar sekaligus.

Pada pukul 19.00 WIB, digelar laga Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo. Selanjutnya pada pukul 21.45 WIB, giliran Timnas Indonesia senior yang bertandang ke markas Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Terakhir pada Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB, Timnas Indonesia lagi-lagi main tandang. Kali ini, Timnas Indonesia bermain di markas Filipina pada matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

