Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Sepanjang November 2023: Ada 5 Pertandingan!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia sepanjang November 2023. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia sepanjang November 2023 akan diulas Okezone. Setidaknya ada minimal lima pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia sepanjang November 2023, baik itu level senior maupun U-17.

Laga dibuka dengan pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 pada matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan ini dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

(Berikut jadwal Timnas Indonesia sepanjang November 2023. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Selanjutnya pada Senin 13 November 2023 pukul 19.00 WIB, giliran Panama U-17 yang menjadi lawan Timnas Indonesia U-17. Jika memenangkan dua laga awal, Timnas Indonesia U-17 dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Kepastian itu didapat karena tim yang finis peringkat tiga pun berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Selanjutnya pada Kamis 16 Maret 2023, ada dua pertandingan yang digelar sekaligus.

Pada pukul 19.00 WIB, digelar laga Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo. Selanjutnya pada pukul 21.45 WIB, giliran Timnas Indonesia senior yang bertandang ke markas Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Terakhir pada Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB, Timnas Indonesia lagi-lagi main tandang. Kali ini, Timnas Indonesia bermain di markas Filipina pada matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.