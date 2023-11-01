Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ledek Timnas Indonesia yang Gencar Lakukan Naturalisasi untuk Bersaing dengan Timnas Vietnam

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:39 WIB
Media Vietnam Ledek Timnas Indonesia yang Gencar Lakukan Naturalisasi untuk Bersaing dengan Timnas Vietnam
Jay Idzes segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

MEDIA Vietnam ledek Timnas Indonesia yang gencar lakukan naturalisasi untuk bersaing dengan Timnas Vietnam akan dibahas dalam artikel ini. Rivalitas antar kedua negara Asia Tenggara ini memang terus memuncak, terlebih keduanya tergabung dalam satu grup di dua kompetisi yang berbeda.

Seperti diketahui, Timans Indonesia dan Vietnam berada di Grup F pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan Irak dan Filipina. Sementara pada ajang Piala Asia 2023, skuad Garuda juga kembali satu grup dengan The Golden Warriors di Grup D bersama dengan Jepang dan Irak.

Nathan Tjoe-A-On

Melihat kedua kompetisi makin dekat, PSSI kini terus mengusahakan menambah pemain naturalisasi. Namun, media Vietnam, The Thao 247, justru ledek Timnas Indonesia yang gencar lakukan naturalisasi.

Hal tersebut terlihat dalam sebuah judul artikel milik The Thao247 yang tertulis, “Bersaing dengan Timnas Vietnam, Indonesia lebih banyak melakukan naturalisasi pemain Eropa.”

“Federasi Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) segera menyelesaikan naturalisasi pemainnya sebelum melawan Timas Vietnam di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis The Thao247 dikutip Rabu (1/11/2023).

“Hasil konfrontasi baru-baru ini mendukung Golden Star Warriors. Untuk mengubah prestasi itu, Federasi Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) giat berinvestasi di Timnas Indonesia,” lanjut media tersebut.

Halaman:
1 2
      
