HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Ciro Alves, Pesepakbola Andalan Persib Bandung yang Pernah Diramal Legenda Pele akan Jadi Pemain Terbaik Dunia

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |23:27 WIB
Ciro Alves kabarnya pernah diramal Pele untuk menjadi pemain terbaik dunia (Foto: Twitter/persib)
PEMAIN andalan Persib Bandung yakni Ciro Alves berhasil menyita perhatian publik selama beberapa waktu terakhir. Ternyata, pemain asal Brasil itu pernah diramal akan menjadi pemain hebat dunia oleh legenda sepakbola sekelas Pele.

Ramalan tersebut muncul karena Ciro Alves memiliki talenta yang ciamik di lapangan hijau sepakbola. Bagi kamu yang penasaran bagaimana kisah Ciro Alves maka simak ulasan satu ini.

Ciro Alves

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (01/11/2023) terkait kisah Ciro Alves sang pemain bola terbaik andalan Persib Bandung.

Kisah Ciro Alves

Pemain bernama lengkap Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva merupakan salah satu pemain sepakbola asing asal Brasil yang berhasil mencuri perhatian Liga 1 Indonesia. Kemampuannya terbukti di Persib Bandung namun talenta Alves telah diketahui sejak lama.

Rupanya talenta yang dimilikinya sudah diasah sejak kecil dan memulai karier di klub lokal Salgueiro Atlético Clube. Lalu d itahun 2006, pemain asal Brasil ini memilih pindah ke klub Sport Recife dan berhasil membuktikan bakatnya yang luar biasa.

Lalu perlahan karier Ciro Alves mulai bersinar karena kerap mencetak gol dalam berbagai pertandingan. Ternyata permainan ciamik yang dilakukannya ternyata mendapat perhatian dari legenda sepakbola Brasil, Pele.

Halaman:
1 2
      
