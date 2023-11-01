Leonardo Medina Beri Indikasi Persis Solo Tak Banyak Beraksi di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2023-2024

LEONARDO Medina beri indikasi Persis Solo tak banyak beraksi di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Pelatih asal Meksiko tersebut menaruh keyakinan dengan skuad yang ada untuk putaran kedua.

Persis Solo mengakhiri putaran pertama di papan tengah. Namun, Medina mengklaim bahwa Persis Solo sedang dalam proses pengembangan. Dia mengaku cukup puas dengan kinerja Ramadhan Sananta dan kolega sejauh ini.

Medina tak menampik sudah menyodorkan rencana di bursa transfer paruh musim kepada manajemen, namun tidak akan banyak yang berubah. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu dipastikan tidak akan banyak melakukan bongkar pasang skuad.

“Untuk putaran kedua, kami masih bermain seperti sekarang, karena kami percaya dengan model permainan kami, saya percaya model permainan kami bagus, sekarang saya pikir kami harus mengembangkan pemain-pemain,” kata Medina pada konferensi pers, dikutip Selasa (31/10/2023).

“Saya sudah memberi rencana saya untuk putaran kedua, dan saya menunggu jawaban dari manajemen, kami tidak akan merubah banyak,” ujarnya menambahkan.

“Tapi kami harus berkembang, saya senang dengan pemain yang saya miliki sekarang, saya sangat senang dengan kerja keras pemain saya,” lanjut eks asisten pelatih Johor Darul Tazim (JDT) itu.

Progres pemulihan cedera Gavin Kwan dan Alfath Fathir yang terbilang cepat juga turut mempengaruhi keputusan tersebut. Selain itu, Medina juga mengatakan tak ada masalah di lini depan, sebab striker andalannya, Ramadhan Sananta diyakini akan terus mempertajam insting mencetak golnya di putaran kedua.

“Kami telah memulihkan beberapa pemain, kami sudah memulihkan Gavin Kwan, kami sudah memulihkan Alfath Fathier, kami juga melihat banyak perkembangan pada Althaf Indie,” ujar Medina.

“Kami sedang dalam proses untuk adaptasi Ramadhan Sananta ke model permainan, dan pada putaran kedua,” jelasnya lagi.