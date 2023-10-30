Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ivar Jenner Buka-bukaan Kondisinya Jelang Timnas Indonesia Mentas di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bisa Bela Skuad Garuda?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |12:56 WIB
Ivar Jenner Buka-bukaan Kondisinya Jelang Timnas Indonesia Mentas di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bisa Bela Skuad Garuda?
Ivar Jenner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
IVAR Jenner buka-bukaan ungkap kondisinya jelang Timnas Indonesia mentas di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah dia bisa membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia?

Diketahui, Ivar Jenner mengalami cedera dalam beberapa waktu terakhir. Dia bahkan harus absen membela Timnas Indonesia kala melawan Timnas Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikais Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan bulan ini.

Ivar Jenner

Beruntung, tanpa kehadiran Ivar Jenner yang jadi salah satu pemain muda andalan di skuad Timnas Indonesia itu, kemenangan tetap bisa diraih atas Brunei Darussalam. Timnas Indonesia menang telak dengan agregat 12-0 dalam dua leg.

Ivar Jenner pun terakhir kali membela Tim Merah Putih pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Kala itu, pemain berposisi gelandang itu menyumbang satu gol ke gawang Timnas Turkmenistan U-23. Dia membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final.

Kini, jelang Timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ivar Jenner membeberkan kondisinya. Ivar Jenner mengaku cederanya belum pulih total.

Tak ayal, pemain Jong Utrecht itu pun mengatakan ragu bisa memperkuat Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan dimulai dengan menghadapi Timnas Irak pada 16 November 2023.

“Cedera saya semakin membaik, tetapi saya tidak yakin bisa bermain melawan Irak,” tulis Ivar di akun Instagram resminya, @ivarjenner.

Tentunya, kabar ini jadi pukulan bagi Timans Indonesia. Apalagi, selain Ivar, terdapat sejumlah pemain yang juga mengalami cedera.

Di antaranya, ada Marselino Ferdinan, Egy Maulana Vikri dan Sandy Walsh. Beberapa waktu lalu, pihak KMSK Deinze bahkan mengumumkan cedera Marselino Ferdinan makin memburuk.

Halaman:
1 2
      
