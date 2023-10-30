Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Makin Klop dengan Persis Solo, Ramadhan Sananta Dinilai Bakal Jadi Kandidat Kuat Top Skor Liga 1 2023-2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |22:00 WIB
Makin Klop dengan Persis Solo, Ramadhan Sananta Dinilai Bakal Jadi Kandidat Kuat Top Skor Liga 1 2023-2024
Pemain Persis Solo, Ramadhan Sananta. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina menilai Ramadhan Sananta kini sudah mulai masuk ke dalam permainan tim. Jika perkembangan baik itu terus berlanjut, Medina pun percaya diri striker andalan Persis itu akan menjadi pesaing kuat untuk memperebutkan gelar top sko Liga 1 2023-2024.

Perlu diketahui, sejatinya performa Sananta bersama Persis Solo tidak segacor ketika ia membela Timnas Indonesia. Sananta gagal menyumbang gol dalam empat penampilan terakhirnya bersama tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut.

Sementara bersama Tim Merah Putih, Sananta cukup rajin mencetak gol. Sananta menyumbang tiga gol saat Timnas Indonesia mempecundangi Brunei Darussalam dengan agregat telak 12-0 dalam dua leg putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu.

Sananta juga mencetak satu buah gol ke gawang Taiwan U-23 kala membantu Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Bersama Persis Solo, Sananta baru menyumbang lima gol, terpaut jauh dari Gustavo Almeida, penyerang Arema FC yang bertengger di puncak top skor sementara Liga 1 2023-2024.

Ramadhan Sananta

Kendati demikian, Leonardo Medina menyebut bahwa Sananta tengah memanaskan mesin jelang putaran kedua Liga 1 musim ini. Arsitek asal Meksiko itu yakin Sananta akan menembus jajaran top skor Liga 1 2023-2024.

“Kita sedang dalam proses (mengintegrasikan) Ramadhan Sananta ke dalam model permainan, dia menunjukkan proses bagus, dan akhirnya Sananta di putaran kedua akan menjadi top skor di Indonesia, saya percaya itu,” kata Medina pada konferensi pers, dikutip Senin (30/10/2023).

Halaman:
1 2
      
