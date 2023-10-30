PSM Makassar Resmi Perkenalkan Victor Mansaray, Mantan Bomber Klub Vietnam

MAKASSAR – PSM Makassar resmi memperkenalkan striker anyar asal Amerika Serikat, Victor Mansaray. Mansaray menjadi rekrutan pertama Juku Eja -julukan PSM Makassar- di putaran kedua Liga 1 2023-2024.

Dijelaskan, PSM Makassar telah menyelesaikan semua proses administrasi serta kontrak Mansaray. Bomber berusia 26 tahun itu akan membela Juku Eja hingga akhir musim kompetisi Liga 1 2023-2024.

“PSM Makassar resmi mengontrak Victor Mansaray. Pemain berposisi striker itu menjadi rekrutan pertama Pasukan Ramang di putaran kedua Liga 1 2023/2024,” tulis PSM Makassar dalam laman resminya, Minggu (29/10/2023).

“Manajemen Tim Ayam Jantan dari Timur, mengontrak Victor Mansaray hingga akhir kompetisi musim ini. Setelah proses administrasi kontrak dan tes kesehatan tuntas dilakukan,” sambungnya.

Hadirnya Mansaray tentu diharapkan dapat membawa PSM Makassar dari keterpurukan. Pasalnya, kampiun Liga 1 musim lalu itu sekarang tengah bertengger di posisi 11 dengan koleksi 21 poin dari 16 pertandingan yang telah dimainkan.

Mansaray merupakan striker tajam yang pernah menghiasi Liga Vietnam. Becamex Binh Duong, Hong Linh Ha Tinh, Thep Xanh Nam Dinh dan Ho Chi Minh City adalah sederet klub yang pernah dibelanya.