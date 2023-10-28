Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Sebut Pratama Arhan Gila, Posisi sang Pemain di Timnas Indonesia Justru Terancam Tergeser Efek Kehadiran 2 Pemain Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |14:25 WIB
Media Argentina Sebut Pratama Arhan Gila, Posisi sang Pemain di Timnas Indonesia Justru Terancam Tergeser Efek Kehadiran 2 Pemain Ini
Posisi Pratama Arhan di sisi kiri Timnas Indonesia terancam (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

MEDIA Argentina sebut Pratama Arhan gila. Namun, posisi sang pemain di Timnas Indonesia justru terancam tergusur efek kehadiran dua pemain yakni Nathan Tjoe-A-On dan Shayne Pattynama.

La Nacion yang notabene salah satu media Argentina menyebut Pratama Arhan sebagai “orang gila”. Hal itu muncul usai laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina pada 19 Juni 2023.

Pratama Arhan

Mereka menilai Arhan gila lantaran lemparan jauh dari sang pemain beberapa kali merepotkan lini pertahanan Argentina. Bahkan, Indonesia mendapat satu peluang gol lewat sundulan Elkan Baggott, menyambut umpan lemparan ke dalam itu, tetapi berhasil ditepis Emiliano Martinez.

Walau sempat disebut gila, posisi Arhan justru sedang terancam. Kehadiran Shayne Pattynama dan Nathan Tjoe-A-On yang sedang menjalani proses naturalisasi, menjadi penyebabnya.

Shayne sudah unjuk kualitas ketika dimainkan pada laga putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sisi kiri serangan Indonesia terlihat lebih hidup ketika ditempati pemain klub Viking FK tersebut.

Pengalaman Shayne yang malang melintang di sepakbola Eropa memang tidak bohong. Ia tahu kapan harus maju untuk membantu serangan, serta cepat turun guna bertahan.

Halaman:
1 2
      
