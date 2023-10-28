Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs PSS Sleman, Bertrand Crasson Siap Curi Poin di Kandang Maung Bandung

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |03:08 WIB
Persib Bandung vs PSS Sleman, Bertrand Crasson Siap Curi Poin di Kandang Maung Bandung
PSS Sleman kala berlaga. (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

SLEMAN – Pelatih PSS Sleman, Bertrand Crasson, menatap optimis duel kontra Persib Bandung di laga terakhir putaran pertama Liga 1 2023-2024. Dia pun memastikan anak asuhnya siap mencuri poin kala bertandang ke markas Maung Bandung -julukan Persib.

Crasson mengaku untuk menghadapi David da Sillva dkk, timnya harus melakukan persiapan yang matang. Menurutnya, hal itu harus dilakukan untuk mengimbangi permainan ngotot sang tuan rumah.

PSS Sleman

“Persiapan menghadapi Persib Bandung harus dilakukan dengan baik karena mereka tim yang sangat kuat. Berkaitan dengan hal tersebut, kami pun harus melakukan kalkulasi teknis yaitu akan ada perombakan komposisi pemain,” ujar Crasson di Lapangan Pakembinangun, Sleman, Jumat 27 Oktober 2023.

Bertandang ke Bandung, menurut Crasson, bukan sekadar menjalani kewajiban bertanding di kompetisi ini. Lebih dari itu, ia menyebut harus ada misi yang dijalankan dan diraih.

“Saya menginginkan PSS pergi ke Bandung dengan persiapan matang dengan ide-ide nyata dan mengambil poin dari mereka. Tentu saja ada beberapa perubahan untuk merealisasikan hal tersebut,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
