HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Berakhir Tanpa Pemenang dengan Skor 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |21:04 WIB
Barito Putera dan Persikabo bermain imbang 1-1 (Foto: Barito Putera)
HASIL Barito Putera vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Demang Lehman, Jumat (27/10/2023) malam WIB tersebut berakhir imbang 1-1.

Mike Ott membawa Barito Putera unggul pada menit ke-31. Namun Roni Sugeng menyamakan skor untuk Persikabo di menit ke-75.

Barito Putera

Jalannya Pertandingan

Barito Putera mengawali pertandingan dengan permainan ofensif dan menekan pertahanan Persikabo 1973. Tim asuhan Rahmad Darmawan itu berhasil meruntuhkan pola defensif dari Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973.

Meski demikian, Laskar Antasari -julukan Barito Putera- masih kesulitan memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Memasuki menit ke-15, Persikabo 1973 mulai berani untuk keluar dari tekanan.

Serangan balik cepat diinisiasi oleh Frengky Missa. Namun begitu, pertahanan Barito Putera yang bermain disiplin tidak mudah untuk ditembus. Barito Putera akhirnya mampu memecah kebuntuan pada menit ke-31.

Adalah Mike Ott (31’) yang mampu melepaskan tembakan terukur, Barito Putera unggul 1-0. Selepas gol itu, Persikabo 1973 yang mencoba mencetak gol balasan tak bisa berbuat banyak. Laga babak pertama selesai untuk keunggulan Barito Putera atas Persikabo 1973 1-0.

Berlanjut pada babak kedua, Barito Putera kembali bermain agresif untuk mencari gol tambahan. Akan tetapi, Laskar Padjajaran kini mampu mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Bahkan, mereka tidak jarang melancarkan serangan balik cepat.

