HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pesepakbola Liga Inggris yang Diincar Klub Arab Saudi, Nomor 1 Mohamed Salah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:43 WIB
5 Pesepakbola Liga Inggris yang Diincar Klub Arab Saudi, Nomor 1 Mohamed Salah!
Mohamed Salah kala membela Liverpool. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 pesepakbola Liga Inggris yang diincar klub Arab Saudi menarik dikulik. Salah satunya ada pesepakbola andalan Liverpool, Mohamed Salah!

Meski sudah kedatangan sederet pesepakbola top dunia, seperti Cristiano Ronaldo, klub-klub Arab Saudi tampaknya masih belum puas. Alhasil, sejumlah pemain bintang kini masih dikejar demi membuat klub makin tangguh.

Siapa saja mereka? Berikut 5 pesepakbola Liga Inggris yang diincar klub Arab Saudi, sebagaimana dilansir dari Sportsmole.

5. Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

Salah satu pesepakbola Liga Inggris yang diincar klub Arab Saudi adalah Kevin De Bruyne. Namanya ramai diperbincangkan karena dikabarkanjadi target prioritas klub Arab Saudi.

Ketertarikan ini tentu saja muncul karena Kevin De Bruyne memang sukses tampil gemilang bersama Manchester City. Bahkan, kinerja apiknya musim lalu sudah membawa Man City merebut treble winner.

Tetapi, bukan perkara mudah bagi klub Arab Saudi untuk merekrut Kevin De Bruyne dari Man City. Sebab, sang pemain tampaknya masih begitu nyaman di Man City. Sang pelatih, Josep Guardiola, pun masih sangat mengandalkan gelandang asal Belgia itu.

4. Thiago Alcantara

Thiago Alcantara

Kemudian, ada nama Thiago Alcantara. Dia harus melewati masa-masa sulit sejak direkrut Liverpool dari Bayern Munich pada 2020.

Pasalnya, Thiago Alcantara kesulitan memenuhi ekspektasi selama bermain di Liverpool. Rentetan cedera membatasi penampilannya sehingga hanya mentas di 18 kali di Liga Inggris pada musim lalu.

Kondisi yang sulit ini memicu pembicaraan bahwa Alcantara berpeluang pergi ketika kontraknya berakhir pada 2024. Hal ini siap dimanfaatkan oleh klub Arab Saudi yang bersedia memberi tinggi.

Halaman:
1 2 3
      
