5 Pemain Lulusan Akademi Manchester United yang Terlupakan, Nomor 1 Bantu Setan Merah Juara Liga Inggris 2008-2009!

5 pemain lulusan akademi Manchester United yang terlupakan menarik dikulik. Pasalnya, beberapa nama sejatinya sukses memberi kontribusi besar sebelumnya, bahkan turut membantu Setan Merah -julukan Man United- juara Liga Inggris.

Siapa saja mereka? Dilansir dari Express, Senin (23/10/2023), berikut 5 pemain lulusan akademi Manchester United yang terlupakan.

5. James Wilson





Salah satu pemain lulusan akademi Manchester United yang terlupakan adalah James Wilson. Dia sukses tampil apik dalam laga debutnya bersama tim utama. Hal itu tepatnya terjadi saat Man United menang 3-1 atas Hull City di Liga Inggris.

Selama musim berikutnya, James Wilson mendapat kesempatan bagus di tim utama. Dia bermain total 17 kali di semua kompetisi. Berkat kinerja apiknya, Wilson menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Man United.

Namun, karier Wilson menurun setelah masa pinjaman yang mengecewakan di Brighton. Kemudian, dia bermain di Derby County, Sheffield United, dan Aberdeen. Wilson pun lalu dikontrak permanen oleh Aberdeen. Semenjak itu, sosok Wilson mulai terlupakan.

4. Charlie Scott





Kemudian, ada nama Charlie Scott. Dia menghabiskan waktu lama di Man United, tetapi sekarang hanya bermain untuk klub Hong Kong, yakni Kitchee.

Padahal, rekan setim muda Charlie Scott di Man United, Marcus Rashford, masih terus bersinar di Man United. Bahkan, Rashford masih terus diandalkan di tim utama Man United.

Karier Scott mulai tenggelam kala dirinya memutuskan menandatangani kontrak dengan klub Inggris, Altrincham. Kemudian, Scott terus berpindah-pindah tim. Dia bahkan bermain untuk Newcastle Town dan Kingsgrove Athletic.

Mengejar kontrak profesional, Scott pun memilih pindah ke Hong Kong. Dia pertama bermain untuk Happy Valley, lalu pindah ke Kitchee. Kini, sosoknya pun bak dilupakan.