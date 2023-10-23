Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Lulusan Akademi Manchester United yang Terlupakan, Nomor 1 Bantu Setan Merah Juara Liga Inggris 2008-2009!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:59 WIB
5 Pemain Lulusan Akademi Manchester United yang Terlupakan, Nomor 1 Bantu Setan Merah Juara Liga Inggris 2008-2009!
Federico Macheda kala membela Manchester United. (Foto: Sportskeeda)
A
A
A

5 pemain lulusan akademi Manchester United yang terlupakan menarik dikulik. Pasalnya, beberapa nama sejatinya sukses memberi kontribusi besar sebelumnya, bahkan turut membantu Setan Merah -julukan Man United- juara Liga Inggris.

Siapa saja mereka? Dilansir dari Express, Senin (23/10/2023), berikut 5 pemain lulusan akademi Manchester United yang terlupakan.

5. James Wilson

James Wilson

Salah satu pemain lulusan akademi Manchester United yang terlupakan adalah James Wilson. Dia sukses tampil apik dalam laga debutnya bersama tim utama. Hal itu tepatnya terjadi saat Man United menang 3-1 atas Hull City di Liga Inggris.

Selama musim berikutnya, James Wilson mendapat kesempatan bagus di tim utama. Dia bermain total 17 kali di semua kompetisi. Berkat kinerja apiknya, Wilson menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Man United.

Namun, karier Wilson menurun setelah masa pinjaman yang mengecewakan di Brighton. Kemudian, dia bermain di Derby County, Sheffield United, dan Aberdeen. Wilson pun lalu dikontrak permanen oleh Aberdeen. Semenjak itu, sosok Wilson mulai terlupakan.

4. Charlie Scott

Charlie Scott

Kemudian, ada nama Charlie Scott. Dia menghabiskan waktu lama di Man United, tetapi sekarang hanya bermain untuk klub Hong Kong, yakni Kitchee.

Padahal, rekan setim muda Charlie Scott di Man United, Marcus Rashford, masih terus bersinar di Man United. Bahkan, Rashford masih terus diandalkan di tim utama Man United.

Karier Scott mulai tenggelam kala dirinya memutuskan menandatangani kontrak dengan klub Inggris, Altrincham. Kemudian, Scott terus berpindah-pindah tim. Dia bahkan bermain untuk Newcastle Town dan Kingsgrove Athletic.

Mengejar kontrak profesional, Scott pun memilih pindah ke Hong Kong. Dia pertama bermain untuk Happy Valley, lalu pindah ke Kitchee. Kini, sosoknya pun bak dilupakan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181201/marselino_ferdinan-ypEo_large.jpg
Marselino Ferdinan Pamer Aksi saat Bela AS Trencin, Mauro Zijlstra dan Ole Romeny Beri Respons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181305/berikut_lima_pesepakbola_bintang_dunia_dengan_gaji_termahal_2025-wpWE_large.jpeg
5 Pesepakbola Bintang Dunia dengan Gaji Termahal 2025, Nomor 1 Tembus Rp4,6 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181293/adu_statistik_roberto_donadoni_dengan_oscar_garcia_menarik_untuk_diulas-uDgS_large.jpg
Adu Statistik Roberto Donadoni dengan Oscar Garcia, Pelatih yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181252/berikut_empat_pelatih_klub_eropa_yang_resmi_dipecat_di_oktober_2025-1tsH_large.jpg
4 Pelatih Klub Eropa yang Resmi Dipecat di Oktober 2025, Nomor 1 Bisa Direkrut Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640461/timnas-indonesia-u17-takluk-dari-zambia-di-laga-perdana-piala-dunia-u17-2025-sdc.webp
Timnas Indonesia U-17 Takluk dari Zambia di Laga Perdana Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/03/marc_marquez_merajai_motogp_aragon_2024.jpg
Masini Beberkan Rahasia Sukses Gresini Rekrut Marc Marquez dari Honda pada 2024
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement