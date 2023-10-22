Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Tangsel Warriors Menang Telak 4-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |17:36 WIB
Hasil Madura United vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Tangsel Warriors Menang Telak 4-1
Dewa United menang 4-1 atas Madura United di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram)
A
A
A

PAMEKASAN – Dewa United bertamu ke markas Madura United di pekan ke-16 Liga 1 2023-2024. Tangsel Warriors -julukan Dewa United- menang telak dengan skor akhir 4-1.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamekasan, Madura, Minggu (22/10/2023) sore WIB, Dewa United bermain impresif sejak awal. Dua gol Alex Martins dan sebiji gol dari Egy Maulana Vikri serta Cleberson Martins de Souza berhasil membawa Dewa United mencuri poin penuh di markas lawan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United yang bermain sebagai tim tamu langsung tancap gas sejak menit awal. Terbukti, pasukan Jan Olde Riekerink itu sukses menjebol gawang Madura United lewat gol cepat Egy Maulana Vikri di menit ke-7. Setelah itu, pertandingan pun berjalan cukup sengit.

Kedua kesebelasan saling jual beli serangan dengan intensitas yang tinggi. Laskar Sape Kerrab- julukan Madura United- mencoba untuk merespon gol cepat dari Dewa United. Madura United mendapat peluang di menit ke-14 lewat tendangan Lulinha yang masih membentur mistar gawang.

Gawang Madura United kembali kebobolan di menit ke-25. Kali ini adalah Alex Martins yang sukses menjebol gawang Laskar Sape Kerrab lewat sundulannya usai menerima umpan matang dari Dimitris Kolovos. Unggul 2-0 membuat Dewa United semakin percaya diri dalam mengalirkan bola.

Kubu tuan rumah tak henti-hentinya menggempur pertahanan Dewa United kendati belum membuahkan hasil. Tapi pada akhirnya, Madura United mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol Junior Brandao via titik putih di menit 45+2. Gol tersebut sekaligus menutup jalannya pertandingan babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639783/tren-positif-sepak-bola-putri-solo-pecah-rekor-peserta-2-sekolah-amankan-tahta-juara-vgd.webp
Tren Positif Sepak Bola Putri Solo: Pecah Rekor Peserta, 2 Sekolah Amankan Tahta Juara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/08/gelandang_timnas_indonesia_u_17_evandra_florasta.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement