Hasil Madura United vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Tangsel Warriors Menang Telak 4-1

PAMEKASAN – Dewa United bertamu ke markas Madura United di pekan ke-16 Liga 1 2023-2024. Tangsel Warriors -julukan Dewa United- menang telak dengan skor akhir 4-1.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamekasan, Madura, Minggu (22/10/2023) sore WIB, Dewa United bermain impresif sejak awal. Dua gol Alex Martins dan sebiji gol dari Egy Maulana Vikri serta Cleberson Martins de Souza berhasil membawa Dewa United mencuri poin penuh di markas lawan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United yang bermain sebagai tim tamu langsung tancap gas sejak menit awal. Terbukti, pasukan Jan Olde Riekerink itu sukses menjebol gawang Madura United lewat gol cepat Egy Maulana Vikri di menit ke-7. Setelah itu, pertandingan pun berjalan cukup sengit.

Kedua kesebelasan saling jual beli serangan dengan intensitas yang tinggi. Laskar Sape Kerrab- julukan Madura United- mencoba untuk merespon gol cepat dari Dewa United. Madura United mendapat peluang di menit ke-14 lewat tendangan Lulinha yang masih membentur mistar gawang.

Gawang Madura United kembali kebobolan di menit ke-25. Kali ini adalah Alex Martins yang sukses menjebol gawang Laskar Sape Kerrab lewat sundulannya usai menerima umpan matang dari Dimitris Kolovos. Unggul 2-0 membuat Dewa United semakin percaya diri dalam mengalirkan bola.

Kubu tuan rumah tak henti-hentinya menggempur pertahanan Dewa United kendati belum membuahkan hasil. Tapi pada akhirnya, Madura United mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol Junior Brandao via titik putih di menit 45+2. Gol tersebut sekaligus menutup jalannya pertandingan babak pertama.