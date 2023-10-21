Gara-Gara Karma ke Timnas Indonesia, Bek Timnas Vietnam Ini Terancam Didepak dari Klub dan Timnas

GARA-gara karma ke Timnas Indonesia, bek Timnas Vietnam ini terancam didepak dari klub dan juga Timnas. Bek Timnas Vietnam yang dimaksud adalah Doan Van Hau.

Bagi pecinta sepakbola di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia tentu tidak asing dengan sosok Doan Van Hau. Bek yang disebut sebagai nomor 1 di Vietnam ini sangat identik dengan permainan kasar dan aksi provokatif sepanjang pertandingan.

Masyarakat Indonesia tentu tidak akan pernah lupa saat Doan Van Hau dengan sengaja menginjak kaki kiri Evan Dimas Darmono di babak final SEA Games 2019 silam. Akibat hal itu, Evan Dimas harus ditarik keluar dan Indonesia kesulitan mengembangkan permainan.

Pada akhirnya, di laga itu Indonesia harus menelan kekalahan yang tak mengenakkan dari Vietnam.

Namun terkini, Doan Van Hau dikabarkan mengalami nasib yang serupa seperti Evan Dimas yang dibuatnya dulu. Melansir salah satu media Vietnam, The Thao 247, Sabtu (21/10/2023), bek Timnas Vietnam berusia 24 tahun itu tengah mengalami cedera tumit sejak bulan Agustus lalu.

Dikabarkan bahwa cedera tumit itu memaksanya harus absen dari semua pertandingan di klub maupun tim nasional hingga akhir Oktober mendatang.

"Tepatnya pada Agustus lalu, Van Hau mengalami cedera tumit. Menurut diagnosa dokter, Van Hau harus berhenti bermain hingga akhir Oktober" tulis The Thao 247 dalam sebuah artikel yang rilis pada Jumat, 20 Oktober 2023.

Akibat cedera itu, Doan Van Hau tidak bermain bersama klubnya, CAHN Club di laga pembuka Liga Vietnam musim 2023-2024.