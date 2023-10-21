Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 Setelah Diperkuat 5 Pemain Keturunan di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Bakal Menggila?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-17 setelah diperkuat 5 pemain keturunan di Piala Dunia U-7 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, pasukan Bima Sakti akan diperkuat lima pemain keturunan saat tampil di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023 tersebut.

Seperti yang diketahui saat ini Timns Indonesia U-17 tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman. TC tersebut guna memaksimalkan persiapan Garuda Asia untuk tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 sendiri lolos berkat status tuan rumah. Meski mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-17 2023 dengan mudah, namun Bima Sakti memastikan skuadnya tidak hanya akan menjadi tim pelengkap di turnamen akbar kelompok umur tersebut.

Karena itu, berbagai persiapan dilakukan, termasuk mencari pemain keturunan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sejauh ini, sudah terpilih lima pemain keturunan tersebut.

Kelima pemain itu adalah Welber Jardim (Sao Paulo), Ji Da-bin (ASIOP), Amar Brkic (Hoffenheim), Maouri Yves (Bali United), dan Chow Yun Damanik (Lausanne). Kelima pemain tersebut pun sudah bermain untuk Timnas Indonesia U-17 yang menjalani uji coba selama di Jerman.

Menariknya, kelima pemain keturunan itu mengisi pos di semua lini. Sehingga ada yang memperkuat lini belakang, tengah, hingga depan.