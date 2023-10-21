Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 Setelah Diperkuat 5 Pemain Keturunan di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Bakal Menggila?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |16:58 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 Setelah Diperkuat 5 Pemain Keturunan di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Bakal Menggila?
Timnas Indonesia U-17 terus matangkan persiapan jelang Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-17 setelah diperkuat 5 pemain keturunan di Piala Dunia U-7 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, pasukan Bima Sakti akan diperkuat lima pemain keturunan saat tampil di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023 tersebut.

Seperti yang diketahui saat ini Timns Indonesia U-17 tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman. TC tersebut guna memaksimalkan persiapan Garuda Asia untuk tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 sendiri lolos berkat status tuan rumah. Meski mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-17 2023 dengan mudah, namun Bima Sakti memastikan skuadnya tidak hanya akan menjadi tim pelengkap di turnamen akbar kelompok umur tersebut.

Karena itu, berbagai persiapan dilakukan, termasuk mencari pemain keturunan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sejauh ini, sudah terpilih lima pemain keturunan tersebut.

Timnas Indonesia U-17

Kelima pemain itu adalah Welber Jardim (Sao Paulo), Ji Da-bin (ASIOP), Amar Brkic (Hoffenheim), Maouri Yves (Bali United), dan Chow Yun Damanik (Lausanne). Kelima pemain tersebut pun sudah bermain untuk Timnas Indonesia U-17 yang menjalani uji coba selama di Jerman.

Menariknya, kelima pemain keturunan itu mengisi pos di semua lini. Sehingga ada yang memperkuat lini belakang, tengah, hingga depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180915/nicholas_mjousund-Kb8a_large.jpg
Alasan Nova Arianto soal Nicholas Mjosund Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180909/nova_arianto-9TSa_large.jpg
Piala Dunia U-17 2025: Nova Arianto Harap Timnas Indonesia U-17 Ulang Kenangan Manis di Qatar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180893/fadly_alberto-cRWG_large.jpg
Kisah Fadly Alberto Campur Aduk Jelang Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Senang tapi Masih Tak Sangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180888/timnas_indonesia_u_17-DOiR_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Live di Mana?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639515/indonesia-juara-umum-indonesia-para-badminton-international-2025-fxd.webp
Indonesia Juara Umum Indonesia Para Badminton International 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_baru_juventus_luciano_spalletti.jpg
Spalletti Beberkan Strategi, dan Beratnya Tekanan di Laga Debut Bersama Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement