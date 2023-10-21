Hadapi Timnas Indonesia yang Tengah Menggila, Pelatih Irak Bakal Siapkan Strategi Jitu

AMMAN – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Irak, Jesus Casas tengah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu dilakukan Casas agar Irak bisa bermain baik saat menghadapi lawan-lawan yang berat di Grup F, termasuk Timnas Indonesia yang tengah menggila dalam beberapa laga terakhir mereka.

Ya, Timnas Indonesia memang sedang berada dalam tren yang positif di tangan Shin Tae-yong. Irak pun akan menjajal kekuatan Timns Indonesia di laga perdana kompetisi tersebut.

Laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Irak kontra Timnas Indonesia itu dihelat pada 16 November 2023 mendatang. Kedua kubu pun tampak sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari.

Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengirim dua orang analis ke Amman International Stadium, Amman untuk memantau laga Yordania kontra Irak pada Selasa (17/10/2023) silam. Tak mau kalah, Jesus Casas selaku pelatih Irak juga sudah menatap laga kontra Timnas Indonesia.

Pasca laga kontra Yordania, Casas mengomentari performa Timnas Indonesia yang tengah sangar. Namun dirinya tak gentar menghadapi Timnas Indonesia yang hanya menderita satu kekalahan dalam enam laga terakhir.

Casas menegaskan dirinya akan berupaya keras membawa tim asuhannya melangkahi hadangan Timnas Indonesia. Arsitek asal Spanyol itu berjanji akan menyiapkan formasi terbaik untuk meredam potensi kejutan Tim Merah Putih.